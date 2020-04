Se necesitan 350 mil pesos para regresarle el agua a Loma de Flores

Cuca Domínguez

Salamanca.- En medio de la emergencia sanitaria por el COVID19, las familias que habitan en la comunidad de Loma de Flores, enfrentan la pandemia sin agua, como desde hace 8 años que el pozo de colapsó y no ha vuelto a funcionar.

Bertha Presa, integrante del comité del agua potable, dice que están volviendo a gestionar que les rehabiliten el pozo, pero requieren de por lo menos unos 350 mil pesos, para iniciar con los trabajos y volver a tener agua.

El problema comenzó cuando la bomba se sumergió, luego se robaron el cableado eléctrico, los tubos e incluso el tanque elevando se dañó por falta de uso. Anteriores autoridades buscaron una solución, con apoyo de la gente de la comunidad se perforó otro pozo, pero no tenía agua suficiente y ahí se gastó el dinero que la gente aportó y la demanda de agua no se solucionó.

Hoy, los nuevos directivos del comité del agua de la comunidad han hecho gestiones para que esta localidad pueda tener uno de sus pozos funcionando, incluso Benito Pérez Rivera, de la Dirección General de Desarrollo Social, sabe de las necesidades y está acompañándoles en la gestión.

“Hemos avanzado se ha hecho un aforo del pozo, no tiene mucha agua, pero podría ayudar en algo, porque actualmente no tenemos nada; se tendrá que limpiar porque al estar en el olvido además de la bomba, se llenó de basura; para ello se requieren de por lo menos unos 350 mil pesos para comenzar; por ello se les está pidiendo la cooperación a los vecinos, pero muchos ya no quieren aportar porque lo hicieron cuando perforaron el segundo pozo, pero no hubo agua”.

“Es entendible la postura de los vecinos, más ahora que la mayoría se han quedado sin trabajo, de sus empresas los descansaron con medio sueldo; otros fueron despedidos y pronto no van a tener trabajo; ahora la situación se complica más”, aseguró Bertha Presa, quien pide a empresarios, asociaciones civiles, autoridades de todos los niveles o cualquier persona que los pueda ayudar que les apoyen para avanzar y resolver este tema.

San Vicente de Flores, que tiene una población de unas 400 familias, se localiza a 12 kilómetros de la cabecera municipal, a un costado de la carretera federal Salamanca-Irapuato; aquí sus habitantes tienen que comprar agua de garrafón para preparar los alimentos o por lo menos comprar agua de un pozo agrícola cercano o en su caso esperar las pipas que el municipio manda para tener agua y utilizarla en las necesidades más elementales.

