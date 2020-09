Se necesita un cambio de leyes para regularizar asentamientos: IMUVI Irapuato

Staff Correo

Estado.- El director del Instituto Municipal de la Vivienda de Irapuato (IMUVI), José Martín López Ramírez, consideró necesario hacer un cambio de leyes para flexibilizar la regularización de asentamientos irregulares que acarreen problemas sociales y limitan a sus habitantes al acceso de apoyos y de servicios.

Aunque se estima que en Irapuato existen al menos 44 asentamientos irregulares, el director consideró que son menos, ya que algunos no cumplen con el 30% de habitabilidad para ser considerados así, pero señaló que se ha estado trabajando para que no se creen más asentamientos, en donde desde hace por lo menos diez años ya no aparecen nuevos, y para la regularización de estos lugares.

Mencionó que actualmente son 12 los asentamientos que están en proceso de regularización y para este año van a ser regularizado dos, y explicó que debido al cambio de legislatura que se aplicó con este nuevo sexenio, se tuvieron que reiniciar procesos como fue el caso de Las Huertas, en donde sólo se podrá regular la mitad de los predios, porque son los únicos que tiene certeza jurídica, requisitos indispensable para evitar futuras demandas al Municipio y gobierno del estado.

“Desde mi punto de vista es hacerle reformas a las leyes y se hicieran más flexibles y poder terminar con esta problemática (…) regularizar es la única forma para que estas personas mejoren su desarrollo urbano, es lo que permite acceder a apoyos sociales y luego se quedan estancados con pendientes de que no tienen luz, de que no tienen drenaje, que no tienen agua”, opinó.

Se trabaja para regularizar

El director del Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) de León, Amador Rodríguez, informó que en este municipio existen 250 sitios conocidos como irregulares, de los cuales solo 100 cuentan con posibilidades a largo plazo de consolidarse como colonia.

Dijo que en cinco años de la Administración de Héctor López Santillana, a través del IMUVI, ha presentado al Ayuntamiento de León 32 asentamientos humanos irregulares, pero no informó cuántos de ellos se han podido constituir ya que el proceso también queda en manos de gobierno del estado, porque se tiene que llegar a la expropiación.

El funcionario reconoció que es un proceso que puede tardar años, pues recordó que hace 15 años hubo un registro de fraccionamientos, más de 100 espacios, pero los casos no prosperaron y cada vez se suman al crecimiento de la ciudad.

En tanto, en el municipio de Salamanca, la Administración municipal a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial trabaja para regularizar los asentamientos irregulares y poder hacer llegar los servicios básicos a las familias que viven en estos predios, así lo señaló la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, luego de darse a conocer que en el municipio existen al menos 16 colonias sin regularizarse de acuerdo al Programa Sectorial de Seguridad y Paz 2019 – 2024 de la de la Secretaría de Gobierno.

“Estamos trabajando en ello incluso tengo varias solicitudes (…) y Ordenamiento Territorial está trabajando para ello”, indicó.