Se mantienen apenas con puesto de fruta

Don Adolfo y Francisca ya cumplieron 39 años con la vendimia de su mercancía; aseguran que no quieren ser una carga para nadie, por lo que no le piden ayuda a su hija

Enrique Pérez

Tierra Blanca.- Adolfo Hernández Vázquez, y su esposa M. Francisca Ramos Aguilar, matrimonio de adultos mayores, llevan 39 años atendiendo un puesto de frutas en Tierra Blanca, el cual les proporciona lo necesario solamente para comer y cubrir ciertos gastos personales.

Esta es nuestra fuente de trabajo, la manera de vivir, nuestro sustento, de aquí comemos los dos, cubrimos nuestras necesidades, siempre con un poquito de limitantes, porque no es un negocio abundante, sino un negocio pequeño, en el cual sacamos para el pago de la luz, gastos personales comida, zapatos, ropita, y gracias a Dios que no nos enfermamos, porque no nos daría para el tratamiento” Adolfo Hernández Vázquez

Adolfo Hernández explicó que el ‘negocio’ lo iniciaron aproximadamente en el año de 1980, por la necesidad de trabajar y buscar la manera de ‘sacar’ para comer, y sobrevivir.

Su esposa la señora Francisca mencionó, que si fuera el caso, no tendrían la forma de pagar un doctor; “Yo creo que hasta Dios nos ayuda, con esto, nada más sacamos para comer, pagar la luz, el agua, y para nuestras necesidades personales”.

Resaltaron que solamente tienen una hija, quien tiene tres hijos y su esposo, sin embargo, no quieren ser la carga de nadie, puesto que siempre han sido independientes.

Al cuestionarle a Adolfo sobre los horarios de su trabajo, indicó que el puesto lo ponen aproximadamente a las 8:00 de la mañana, y alzan a las 4:00 de la tarde.

“… claro, hay días difíciles donde las ventas son muy bajas, hay ocasiones que sólo sacamos apuradamente para comer, no podemos decir, quítale para comprar ropa, zapatos, simplemente no, las ventas que hacemos vamos al día, y seguiremos hasta que podamos, ya casi ni nos acostumbramos a la casa porque ya nos acostumbramos a trabajar y sacar para comer”, mencionó con voz entrecortada.

Comerciantes

Adolfo comentó, que antes de iniciar con el negocio de venta de frutas, se dedicaron a la venta de carnitas, y plástico, e iban de plaza en plaza, pero había complicaciones por la falta de transporte.

Por lo que al ver productivo la venta de fruta, decidieron llevar el negocio de San José Iturbide a Tierra Blanca, y cuando empezaron, sólo tres jóvenes tenían el mismo negocio. Sólo existían dos tiendas, la Conasupo y otra por ello, al iniciar el negocio la venta incrementó, sin embargo, posterior a la pavimentación de la carretera, los servicios y productos llegaron, por lo que, ya hay alrededor de mil tiendas. “Nosotros seguimos con nuestro negocio, porque provengo de gente pobre, no tengo familia que me apoye, que diga papá vamos hacer esto, te echo la mano, aunque sea en ayuda, porque dinero no tenemos y únicamente nos apoyamos mi señora y yo, ella no puede caminar y siempre me la traigo”, destacó.

Pierden confianza en apoyos de gobierno

Don Adolfo indicó que el gobierno en una ocasión le ofreció un carrito, puesto que el que tienen fue hecho por él mismo.

“Me dijeron que me los daban, pero quería que firmara por 35 mil pesos, y lo malo es que salía bailando como por 20 mil pesos. Apenas estamos sacando para comer, de dónde lo pagaríamos”, mencionó.

Dijo que ya se quedó sin ganas de acercarse a solicitar algún apoyo y resaltó que los apoyos sólo se proporcionan para compadres, familiares y parientes cercanos.