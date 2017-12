Se mantiene segunda precontingencia de la temporada invernal

Así lo afirmó la directora general de Medio Ambiente, María del Carmen Mejía Alba

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Altas probabilidades hay de que los salmantinos pasen las fiestas decembrinas con mala calidad del aire, admitió la Directora General de Medio Ambiente, María del Carmen Mejía Alba, quien destacó que las condiciones climáticas más las quemas y el incremento del parque vehicular, no ayudan a reducir la generación de contaminantes. En tanto se mantiene la segunda precontingencia ambiental de ésta temporada invernal.

La funcionaria municipal dijo que tiene que ponerse mano dura, no sólo con la quema de esquilmo, sino contra cualquier quema al aire libre. Salamanca es de los municipios, donde están prohibidas las quemas y aquí no solo se están apagando las quemas, se les está dando seguimiento al tema de las multas.

Dijo que al día se tienen hasta 7 quemas, 4 son de esquilmos; cada quema de esquilmo se ha turnado a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, es esta dependencia la que le corresponde realizar la investigación para poder darle seguimiento con esas denuncias. En lo que va de esta temporada invernal se han registrado unas 15 denuncias turnadas.

En lo que corresponde a la Directora General de Medio Ambiente, sanciona la erosión del suelo y hasta este momento no se tienen sanciones concretadas porque los señalados han presentado amparos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y otros, es que algunos lotes no están registrados.

Sin embargo, dijo que si se han aplicado multas por quemas, desgraciadamente los ciudadanos multados están acudiendo ante el TCA y es un tema preocupante porque los ciudadanos no están asumiendo su responsabilidad, “una quema no afecta solamente a esa persona, afecta a toda la ciudadanía”, aseguró.

Mejía Alba, dijo que los esfuerzos no son insuficientes, se ha trabajado mucho, la problemática es enorme; lo que hace falta es el tema de conciencia y responsabilidad ambiental, no se puede tener policías o inspectores ambientales al lado de cada pastizal para que no se incendie; ningún presupuesto alcanzará para limpiar todos los lotes baldíos”.

También dijo que es necesario cambiar las tradiciones, “ahora no se puede quemar años viejos, porque generan contaminantes, sin duda alguna los esfuerzos están, se seguirán redoblando; por ejemplo la quema de esquilmos se ha ido conteniendo, hay un número importante de agricultores que si han realizado esfuerzos, inversiones, pero se sigue teniendo problema de personas que por recreación llegan y queman un baldío”.

Aseguró que el personal de medio ambiente apoyados con la motobombas están trabajando, la PAOT, ha estado aplica su programa de quema de esquilmos; seguridad y vialidad están trabajando en tema de la afluencia vehicular”.

La funcionaria hizo un llamado a no realizar quemas a cielo abierto y atender las peticiones de no realizar actividades físicas al aire libre, “no se quiere prohibir realizar actividades físicas, es un tema de prevención, que la secretaría de salud está impulsando y es importante que los ciudadanos atiendan el mensaje de no activarse al aire libre.

El panorama

En un recorrido que realizó Correo por la periferia de la cabecera municipal, su pudo observar una nata de contaminantes sobre la ciudad; una densa nube gris cubre la ciudad, mientras la actividad industrial, comercial y ajetreo ciudadano propio de las actividades de fin de año no se detiene.

El alcalde

En tanto el alcalde Antonio Arredondo Muñoz, dijo que faltan 130 frentes fríos y dependemos mucho de las condiciones ambientales para mejorar la calidad del aire. Por ello es necesaria la participación ciudadana y utilizar lo menos posible los vehículos, no encender lotes baldíos, pastizales y demás.