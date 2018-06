Se mantiene Roberto Loya en 2do; avanza Navarro como favorito

El segmento más interesado en acudir a votar es aquel que rechaza al PRI; la esposa del alcalde, Ana Bertha Melo, no alcanzaría a llegar al Ayuntamiento

Guanajuato.- La contienda por la alcaldía en la capital es la más cerrada entre los municipios más poblados de Guanajuato, donde el panista Alejandro Navarro Saldaña aventaja con sólo 10 puntos a su más cercano competidor, el abanderado de la coalición Morena-PT-PES, Roberto Loya Hernández, y supera con 20 puntos a la candidata del PRI, Ruth Lugo Martínez, su excompañera en el blanquizul.

Acapara pan posiciones A sólo seis días de la elección de presidente municipal, Alejandro Navarro del PAN mantiene una ventaja de 10 puntos en intención de voto sobre Juan Roberto Loya, de Morena-PT-PES, mientras que Ruth Lugo, abanderada del PRI, luce rezagada en la tercera posición.

Así lo revela el más reciente estudio de la casa encuestadora TAG Research, en el que se observa un avance en preferencias por parte de Alejandro Navarro y de Ruth Lugo, mientras Roberto Loya conservó la segunda posición que tenía hace un mes.

De acuerdo con la medición, el próximo Ayuntamiento contaría con participación de miembros de cuatro partidos políticos: siete del PAN, cuatro de Morena, dos del PRI, y uno del PRD. Destaca que el PVEM no alcanzaría ni una sola regiduría, lo que indica que Ana Bertha Melo, esposa del alcalde Edgar Castro Cerrillo y que ocupa la primera posición en esa planilla, no alcanzaría a entrar al Cabildo.

Se espera una participación por encima del 60% por parte de los capitalinos. Destaca que el segmento más interesado en acudir a votar es aquel que rechaza al PRI, situación que podría interpretarse como que en el municipio existe un alto interés de participar por parte del voto de castigo al actual gobierno.

El municipio de Guanajuato mostrará una alta tasa de voto diferenciado, que se estima que ronde en un 55%m situación que no se observa en esa magnitud en otros municipios del corredor industrial.

Comparado con la medición de mayo, en la capital existe una reconfiguración en las preferencias para presidente de México. Destaca el aumento de Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ que crece ante la ausencia de Margarita Zavala, y un repunte en la intención de voto hacia José Antonio Meade y a Ricardo Anaya.

No obstante, entre los cuevanenses existe la percepción que el ganador a la elección presidencial será Andrés Manuel López Obrador.

Reprueban a Edgar Castro

El estudio de TAG Research exhibe que la administración de Edgar Castro Cerrillo persiste con problemas de percepción en su trabajo, por lo que sigue recibiendo malas evaluaciones tanto en su aprobación como en la calificación individual al presidente municipal.

Prueba de ello es que los entrevistados no lograron ubicar una obra en específico con la que esta administración sea recordada, y uno de cada 10 citó las obras de pavimentación como algo a destacar en el trienio.

Vitrina metodológica En pleno apego a la Normatividad vigente para Monitoreo de encuestas y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su capítulo VII y artículo 136 referente a las personas físicas o morales que publiquen, soliciten u ordenen la publicación de cualquier encuesta por muestreo o sondeo de opinión sobre preferencias electorales, Tag Research señala lo siguiente: Fecha del levantamiento: 21 al 22 de junio del 2018 Población objetivo: Mexicanos mayores de 18 años con residencia electoral en el municipio de Guanajuato y con credencial de votar vigente al momento de la entrevista. Tamaño de la muestra: 500 entrevistas en vivienda. Fraseo exacto: El fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue cómo se reporta e informa en el presente documento. Para la pregunta referente a intención de voto se utilizó una boleta electoral impresa a color en hoja de papel tamaño carta la cual incluyó los nombres oficiales de todos los candidatos contendientes, los partidos políticos que representan y en el orden en el que aparecerán en la boleta. Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda “boleta simulada” y se le preguntó al entrevistado: “Si hoy fuera la elección a Presidente Municipal ¿por cuál de estos candidatos o partidos votaría?” Tasa de rechazo a la entrevista: 26.57% de las personas abordadas declinaron a contestar la encuesta o la suspendieron. La tasa de rechazo se calculó de la siguiente manera: Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S). En donde R significa “Rechazos de personas elegibles”, S significa “Suspensiones”, E significa “Entrevistas efectivas”. La cantidad de rechazos de personas elegibles fue de 167 personas y la cantidad de abandonos fue de 14 casos. Frecuencia de la no respuesta: La frecuencia de no respuesta para la pregunta “Si hoy fuera la elección a Presidente Municipal ¿por cuál de estos candidatos o partidos votaría?” fue de 25.6% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anularé mi voto. La frecuencia de no respuesta para la pregunta “Si hoy fuera la elección a Gobernador de Guanajuato ¿por cuál de estos candidatos o partidos votaría?” fue de 17.2% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anularé mi voto. La frecuencia de no respuesta para la pregunta “Si hoy fuera la elección a Presidente de México ¿por cuál de estos candidatos o partidos votaría?” fue de 17.2% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anularé mi voto. En todos los casos casos se presenta la no respuesta como parte de los resultados de preferencia bruta, para la preferencia efectiva se eliminó la no respuesta y se recalcularon las preferencias. Forma de procesamiento de resultados: Las estimaciones que se presentan son frecuencias simples, es decir, no se considera el uso de factores de expansión o de ningún otro modelo estadístico. Se presentan resultados brutos, es decir, incluyen los motivos de no respuesta. Calidad de la estimación: El diseño de la muestra garantiza que en las estimaciones generales al menos en 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el +/- 4.39%. El lector de este documento debe considerar que además del error muestral, pueden existir otros ocasionados por el fraseo de las preguntas, el entendimiento de la pregunta por parte del entrevistado, además de otras incidencias en el trabajo de campo. Diseño y selección de muestra: El tipo de muestreo es probabilístico y polietápico. Se utilizó como marco de muestreo el listado de secciones electorales registrado en el INE con corte al 30 de mayo del 2018, para la muestra se seleccionaron de manera aleatoria 20 secciones electorales (urbanas y rurales) en el Municipio de Guanajuato. En cada sección se tomaron manzanas (o grupo de viviendas en área rural), en cada manzana viviendas y en cada vivienda se seleccionó aleatoriamente a un ciudadano al cual se le aplicó la entrevista. La cantidad de entrevistas en cada sección fue establecida de manera proporcional al listado nominal. Recolección de datos: Las entrevistas fueron realizadas cara a cara en viviendas particulares utilizando un cuestionario semi estructurado previamente cargado en una Tablet. Dichas entrevistas fueron realizadas por 10 entrevistadores que fueron monitoreados por 2 supervisores y 1 coordinador de campo. Empresa que patrocinó o pagó la encuesta o sondeo: Periódico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V. con domicilio en Carr. Gto.-J. Rosas Km. 12, Guanajuato, Gto., C.P. 36260. “periodicocorreo.com.mx”. Empresa que llevó a cabo la encuesta o sondeo: Tag Research, agencia de investigación asociada a la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados) la cual es una empresa dedicada en su totalidad a la opinión pública e investigación de mercados. Razón social Tag Strategy Partners S.C. ubicada en Valle de Oaxaca 108 Col. Valle del Campestre, León, Gto. C.P. 37150. “www.tag-research.com.mx”. Empresa que solicitó, ordenó o pagó su publicación o difusión : Periódico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V. con domicilio en Carr. Gto.-J. Rosas Km. 12, Guanajuato, Gto., C.P. 36260. “periodicocorreo.com.mx”. Los resultados presentados sólo tienen validez para expresar las preferencias electorales de la población sujeta a estudio en las fechas específicas del levantamiento de los datos. En cumplimiento a los ordenamientos legales se entregarán los resultados completos al organismo u organismos electorales correspondientes que respaldan la información publicada.

