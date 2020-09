Se manifiestan para exigir la entrega de apoyos estatales

Luis Telles

Valle de Santiago.- Integrantes del Movimiento Antorchistas hicieron un plantón frente a las instalaciones del Centro Impulso Social ubicado en la colonia Francisco Villa, para exigir cumplan con la entrega de vales de 1 mil pesos, que desde el mes de abril les prometió el gobierno estatal.

Soledad Pérez coordinadora regional del movimiento, señaló que, personal del Centro Impulso acudió en abril a la colonia Manuel Serrano y encuestaron a 380 familias y a 149 les dieron vales, pero falta el resto, “por eso estamos aquí, por la situación en que vive la gente, ellos fueron a la colonia, se comprometieron y no es justo que se burlen de las personas, que no cumplan”.

Oton García Hernández, articulador que atiende el centro impulso dijo a los manifestantes que el tema de los vales, no es nada más pedir y que salgan, sino hay un comité que determina cuántos y, a quien se entregan, “no es la única colonia que tiene necesidad, además con darle 1 mil pesos no los van a sacar de la pobreza”.

Agregó que, por otro lado el recurso es limitado, “estudiar es un trabajo, yo estudie por 15 años, entonces uno tiene que poner de su parte”, agregó el funcionario a lo que de inmediato le gritaron los manifestantes que si no estudiaron es porque no tuvieron las mismas oportunidades, “no permitiremos que se sigan burlando de nosotros, no que nos vengan a dar clases de moral. Si hubiera soluciones, no habría manifestaciones, ni plantones!.

Que viva, que viva, Antorcha Campesina; Si no hay solución, nos quedaremos en plantón; Sinhue atiende, atiende al pueblo que te mantiene; de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste; la gente se pregunta y esos quienes son, somos antorchistas exigiendo solución!, fueron parte de las consignas que iniciaron advirtiendo que se quedarían en plantón hasta no obtener una solución.

Sería insuficiente el recurso

Oton García en entrevista dijo que, con mucho gusto ha hecho todo lo necesario para apoyar “incluso es a la única colonia que le hemos dado más apoyos, hemos tratado de apoyar un poquito a la gente que más lo ocupa, pero tampoco podemos agarrar toda una colonia porque sería insuficiente el recurso, es muy complicado”.

Reiteró que, el gobierno del Estado está en la mejor disposición de apoyar aquellas personas que más lo ocupan y así se les hizo saber a los manifestantes, “con todo el gusto y la disposición de trabajar con ellos y no porque sean una organización, sino porque sabemos que hay gente que lo ocupa”.

