Se manifiestan ciudadanos contra el parquímetro durante consulta

Yordi Buclón

San Miguel de Allende.- Durante foro de consulta ciudadana en relación a la Ley de Movilidad en el municipio de San Miguel de Allende, se manifestó un grupo de personas de la Asociación Civil ‘Yo soy San Miguel de Allende’, quienes se oponen a la instalación de parquímetros en las principales calles de la ciudad.

Desde el inicio del foro que se llevó a cabo este lunes en las instalaciones del teatro Ángela Peralta, los manifestantes colocaron mantas y cartelones en los que plasman su inconformidad respecto a estas leyes viales propuestas.

Hasta el momento los ciudadanos se encuentran participando en su mayoría en contra de parquímetro, así mismo los manifestantes no han sido atendidos por ninguna autoridad. Entre las participaciones los ciudadanos refirieron que esta ley de movilidad solo se benefician los del consejo, lo cual es un método recaudatorio que no se sabrá a donde irá a parar ese dinero debido a que la información que los ciudadanos tienen no es clara.

