Se manifiesta ISSSTE por despidos a empleados de confianza

En Guanajuato se estarían despidiendo a unas 300 personas aunque se les ha dicho que a los trabajadores de las áreas médicas no se les despedirá; están en la completa incertidumbre

Luz Zárate

Celaya.- Trabajadores de confianza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sostienen una manifestación pacífica en la Delegación Estatal del ISSSTE, en rechazo a los despidos que se presume realizará la dependencia federal a partir del próximo 31 de mayo.

En Guanajuato se estarían despidiendo a unos 300 empleados de confianza del ISSSTE, de los cuales 140 son sindicalizados y otros 160 que no están afiliados al sindicato pero que también perderían su empleo.

José Guadalupe Sigfrido Ramírez Lara, Secretario general del Sindicato Independiente del ISSSTE (Sitissste) de la sección 27 con sede en Guanajuato, manifestó que de concretarse los despidos, serían 300 familias de Guanajuato que se quedarán sin sustento. El dirigente estatal de los trabajadores de confianza explicó que están en la incertidumbre, pues no saben si serán o no despedidos este fin de mes.

“Estamos aquí con la incertidumbre de qué van a suprimir todas las plazas de los trabajadores de confianza de las delegaciones del ISSSTE, esto raíz de un comunicado que está circulando en las redes sociales y que posteriormente hicieron oficial en los centros de trabajo. Por eso nosotros estamos aquí luchando por cuidar nuestra fuente de empleo, que es la fuente de ingresos y seguridad social de nuestras familias. En teoría iba a ser a partir de 31 de mayo a nivel nacional y tenemos esta incertidumbre si se va a concretar o no, en el caso de TURISSSTE todas las agencias a nivel nacional se suprimieron y al personal que se tenía, en Guanajuato fueron dos plazas”, señaló.

Es por ello, que este martes unos 50 empleados se manifestaron de manera pacífica en la Delegación Estatal del ISSSTE y en los próximos días continuarán con la entrega de volantes en los que se expresa la leyenda:

“Señor Presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador, los Trabajadores del ISSSTE luchamos día con día por conservar nuestro trabajo. NO al recorte de plazas operativas”, se lee en los volantes entregados este día.

La manifestación de los trabajadores fue de manera pacífica y sin abandonar su lugar de trabajo, con la única intención -dijeron- de pedir un alto a los despidos en la delegación Guanajuato.

Ramírez Lara destacó que se les ha dicho que a los trabajadores de las áreas médicas no se les despedirá pero al momento desconocen si es real o no y tampoco tienen confirmado al 100% si se concretarán o no los despidos, pero tienen fe en que el Gobierno Federal dé marcha atrás con esta medida.

Resaltó que esta misma manifestación se realiza en las 34 delegaciones del país y lo hacen de forma pacífica, sin interrumpir actividades ni vialidades.

“Estamos haciendo acciones de volanteo solicitando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que nos dé su apoyo, para que no suframos los que tenemos plazas operativas, no somos plazas que sean de mando, nosotros no tenemos ninguna actividad de mando, no tenemos gente a nuestro cargo, no manejamos recursos financieros, nada más es la denominación que nos dice que somos personas de confianza”, señaló.

AL