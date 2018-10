Se lleva Edson Ramírez plata en Juegos Olímpicos

El mexicano indicó que se perdió la presea de oro por algo mínimo, pero el metal de segundo puesto es bueno en su debut en la justa olímpica juvenil

Notimex

Buenos Aires, Arg.- El mexicano Edson Ramírez dijo estar contento por la medalla de plata conseguida este jueves en su participación en tiro deportivo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Me quedé a deber porque en lo individual no logré el podio. Entrar a la final hubiera estado genial, pero bueno, la medalla de plata me tiene contento, tengo mucho qué mejorar porque quiero buscar pase a Lima 2019”

Edson Ramírez, tirador mexicano