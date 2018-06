Se lleva a sus animales a presidencia porque se le inunda su corral

Luciano Figueroa Cornejo, del Rancho Los Cuatro Potrillos de la comunidad de la Machuca, protesta con sus animales por la construcción de una barda que borró un paso pluvial que causa la inundación de su predio

Luz Zárate

Celaya.- El señor Luciano Figueroa, proveniente de la Comunidad de La Machuca, no se va a llevar su toro, dos vacas y seis becerros de la Presidencia Municipal hasta que el municipio libere una zanja que necesita para que corra el agua, pues con las lluvias y el desbordamiento del río se está inundando el corral donde tiene su ganado. Incluso amenazó con llevar más animales la próxima semana si no le resuelven el problema; dijo que si es necesario se quedará ahí y hasta hará una huelga de hambre.

Fue el viernes por la mañana que llegó a la presidencia con todo y su ganado porque se están ahogando sus animales. Se manifiesta porque durante años el camino de servicio de servidumbre hacia su rancho fue bloqueado por una barda y ahora, con el desbordamiento y la lluvia, el agua se está yendo a su corral.

Don Chano -como lo conocen- platicó que cuenta con una orden de contraloría para que Desarrollo Urbano derribe la barda, pero no ha sido cumplimentada. Y ahora con las lluvias se agudizó el problema pues el corral donde tiene su ganado está inundado y como ya no pueden estar allá se llevó a sus animales a la presidencia y los amarró en los barandales del edificio.

“Yo creo que para la próxima semana vamos a hacer una charlotada o un jaripeo aquí en la presidencia porque no me voy a ir hasta que no me resuelvan. Soy Luciano Figueroa Cornejo, vengo de la comunidad de la Machuca del Rancho Los Cuatro Potrillos y este plantón es porque Desarrollo Urbano permitió a unos vecinos y a la comunidad de la Machuca borrar una zanja de aguas pluviales que es muy importante y luego permitió que se hiciera una barda con cemento ahí mismo, el problema es que a la orilla de la zanja tengo a mis animales y ahorita con el agua se está pasando a mi corral”, señaló.

El señor pidió disculpas a los ciudadanos porque les acondicionó una especie de corral en el exterior de la presidencia municipal.

“Discúlpenme por la suciedad, pero esto es una necesidad, ojalá que un día visitaran mi ranchito para que vean cómo está hoy de inundado y cómo va a estar después de esto, por eso no me voy a ir”, agradeció.

AL