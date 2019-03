Se levanta Frente Nacional Petrolero contra Romero Deschamps

Morales Quintana precisó que el 27 de febrero presentó una demanda por fraude en contra del actual dirigente: “los obreros queremos que entregue el sindicato petrolero”

Cuca Domínguez

Salamanca.- Listo Sergio Carlos Morales Quintana, del Frente Nacional Petrolero, para asumir la dirigencia sindical de los trabajadores petroleros, ahora que Carlos Romero Deschamps tendrá que dejar el cargo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo toma en cuenta, como pasó el 18 de Marzo, donde el sindicato estuvo ausente en la conmemoración del 81 aniversario de expropiación petrolera.

Dijo que la salida de Romero Deschamps se está tardando por los intereses económicos que tiene con empresarios del país y otros, pero es inminente, “los trabajadores lo sacaremos, porque el trabajador está harto de tanto robo, por ejemplo no sabemos cuántos bienes tiene el sindicato, tras la salida de Joaquín Hernández Galicia se hablaba que se tenían 500 ranchos en todo el país, hoy no se sabe ni siquiera que pasa con las cuotas sindicales y eso pasa desde hace más de 30 años, lo que incumple el estatuto que marca que se deben de dar dos asambleas por año. Una financiera y otra informativa lo que ha incumplido.

Precisó que no se debe de olvidar que tan solo a los trabajadores de plataformas les descuentan como cuota sindical más de mil 800 pesos; en tanto que los de la ciudad de entre 180 a 250 pesos; en total son más de 130 mil trabajadores y “a todos los descuentan y hasta ahora no se ha informado que se hace con todo ese dinero”, precisó.

Sergio Carlos Morales, quien estuvo en esta ciudad para participar en la conmemoración del primer aniversario luctuoso de Leopoldo Álvarez Hernández, fundador y dirigente nacional del Frente Nacional Petrolero, precisó que Romero Deschamps, terminó su periodo al frente el STPRM el 31 de diciembre del 2018, “ahora solo esperamos que se haga la asamblea y con el respaldo de los trabajadores petroleros llegaremos a la dirigencia, porque actualmente existe un vació en la dirigencia sindical, porque ni la dirigencia nacional y ninguna de las 36 secciones, entre ellas la sección 24 a la que pertenece Salamanca, tiene dirigente validado por las autoridades del trabajo”, aseguró.

Aseguró que es el único viable para llegar a la dirigencia nacional y de los otros aspirantes dijo no tienen el perfil, “Mario Ross estuvo en la cárcel en el 2011; Lula fue liquidada y despedida de Petróleos Mexicanos en 1993; Jorge tuvo problemas legales y no tienen el perfil para dirigir un sindicato tan importante como es éste”, precisó.

Morales Quintana, dijo que AMLO no ha tomado en cuenta al sindicato petrolero porque no hay dirigencia sindical “su actuar es el adecuado, porque sería una para México y para los petroleros que Romero Deschamps, siga representando los trabajadores petroleros. Necesitamos limpiar el sindicato, quitar a los dirigentes sindicales porque el sindicato somos los trabajadores y queremos o no, hemos sacado a la empresa y al país adelante”.

Precisó que el 27 de febrero presentó una demanda por fraude en contra de Carlos Romero Deschamps y administración fraudulenta, se tiene que esperar que avance y que esto se solucione lo más pronto posible. En tanto seguirán descontándoles sus cuotas sindicales y entregándoselas al STPRM que encabeza Romero; pero los trabajadores sacarán a este líder, y lo que haga la autoridad, si lo mete a la cárcel o lo deja libre ese ya es problema de ellos; los obreros queremos que entregue el sindicato petrolero, la dirigencia sindical nacional y las 36 secciones para realizar trabajo propio a favor de los trabajadores.

Finalmente dijo que el sindicato que pretenden conformar llamado Petromex, no funcionará porque cada trabajador que lo conforme perderá los derechos del STPRM y no podrá reclamar nada; por lo que dijo que lo ideal es luchar desde el mismo STPRM, por ello llegará a la dirigencia nacional.

Finalmente dijo que el sindicato que pretenden conformar llamado Petromex, no funcionará porque cada trabajador que lo conforme perderá los derechos del STPRM y no podrá reclamar nada; por lo que dijo que lo ideal es luchar desde el mismo STPRM, por ello llegará a la dirigencia nacional.

