Se lanza PAN estatal contra súperdelegado

El Comité Directivo Estatal del PAN interpuso 14 denuncias contra funcionarios del gobierno federal, por presuntamente utilizar sus cargos para promover su partido, sobre todo el delegado de los Programas Integrales de Desarrollo

Daniel Vilches

Guanajuato.- El Comité Directivo Estatal del PAN interpuso 14 denuncias ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y el Instituto Nacional Electoral en contra de funcionarios del gobierno federal, por presuntamente promover al Movimiento de Regeneración Nacional con recursos públicos.

Así lo dio a conocer ayer el líder del blanquiazul en el estado, Román Cifuentes Negrete, quien reveló que algunas denuncias son en contra del delegado de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal, Mauricio Hernández Núñez –conocido como el “súperdelegado”— y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.

El panista adelantó que el 20 de noviembre desahogará una audiencia en el IEEG para presentar las pruebas que tiene Acción Nacional, para demostrar que Mauricio Hernández ha participado en actos de proselitismo.

“Hemos presentado 13 denuncias contra funcionarios del gobierno federal, en este caso, contra el ‘súperdelegado’, contra algunos Servidores de la Nación. Hemos detectado eventos que ha hecho Morena y en los cuales hemos visto el uso de recurso públicos, de vehículos en estos eventos en el estado, y lo hemos denunciado”.

Se aprovechan del cargo

Cifuentes Negrete advirtió que las denuncias podrían llegar a la Fiscalía General de la República, dependiendo de lo que determine la autoridad electoral.

“Ahorita lo que estamos denunciando es un esquema de abuso de autoridad, donde a partir del nombramiento del cargo que tiene, están valiéndose de éste con fines para favorecer a Morena”, insistió.

El panista comentó que esto se ve en los municipios del norte del estado y del sur, pues en el corredor industrial hay más posibilidades de ser descubiertos.

Expuso que en el caso de Ricardo Sheffield, el PAN lo denunció porque ha realizado sesiones de trabajo donde también promociona a Morena.

“Se ha presentado una (denuncia) y en ese caso serán las autoridades las que resolverán lo conducente” abundó.

‘No tienen pruebas’

Tras conocer de las denuncias en su contra, el delegado de los Programas Integrales del gobierno federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, lamentó que el dirigente del PAN se preste al juego político, al ruido mediático, cuando hoy los ciudadanos demandan soluciones a sus problemáticas.

Enfatizó que la política del gobierno federal está diseñada para no permitir el uso discrecional de los programas sociales, por lo que no es razonable ni tiene sentido, que se acuse de presunto desvío de recursos.

“El procedimiento entiendo que se llevará en el IEEG, y ahí nos vamos a defender con mucha puntualidad, estamos muy confiados, muy seguros de que este tema no va trascender, porque de lo que se acusa no se tienen pruebas (…) porque no hay manera de probar la falsedad, así que no nos quita el sueño”, advirtió.

Insistió que con la cancelación de la intermediación y la universalidad en los programas sociales, se evita que sean usados con fines electoreros, algo que fue puntualmente revisado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser una mala práctica que por décadas implementaban los partidos.

Hernández Núñez manifestó su compromiso con los guanajuatenses de trabajar con honestidad y principios.

“Es importante que se conozca que independientemente de las reglas de operación, que están diseñadas para impedir este tipo de manejos, nosotros nos guiamos con principios, con una política social distinta, y no vamos a traicionar eso, ni a la gente”.

Agregó que no entrará en más detalles respecto a la denuncia, en donde habrá una estrategia de defensa.

“Atenderemos la denuncia que hace un partido político, al que respetamos, pero que no compartimos su postura, al tratar de sacar ventaja con un juego político, pero que estamos seguros de que no sacará provecho, porque hemos actuado siempre con rectitud”, aseveró.

