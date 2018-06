Se inundan en comunidades de San Juan de la Vega y la Aurora

Debido al desfogue de la Presa Allende, el nivel del Río Laja ha incrementado bastante, afectando a comunidades que viven a costados de la zona, en donde el agua ha subido a niveles muy altos

Luz Zárate

Celaya.- Decenas de familias que viven a ambos costados del Río Laja, en el tramo de las comunidades de San Juan de la Vega y la Aurora están a la expectativa del creciente nivel del río.

Los adultos están temerosos de que el nivel siga creciendo y la corriente pueda causar daños a viviendas o hasta que alguien se ahogue.

En la calle Ribera del Río, en San Juan de la Vega, y Flores Magón, en la Aurora, hay tramos en que el agua le llega a la cintura a un adulto. En algunos casos, la corriente se metió a los corrales y los animales tuvieron que ser evacuados.

Hay casas donde comenzó a entrar el agua y están a la expectativa de que no siga creciendo.

“En la mañana nos tuvimos que parar a monitorear que no subiera más el agua, que tal que subía y nos ahogamos. Cuando me fui a trabajar ya estaba alto el nivel, ya hasta se llevó árboles pequeños y tiró uno grande. Ahorita que regreso de trabajar y me encuentro que el agua ya me llega a la cintura, pero no hay de otra para entrar a mi casa me tengo que meter”, platicó Pedro Almanza, habitante de la zona.