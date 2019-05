Se intensifican olores nefastos por fábricas

Varias colonias en el municipio se han visto afectadas por los malos aromas expedidos por empresas como Bachoco o Especient Flavors; los habitantes afirman que la peste es tal que ni siquiera pueden dormir

Roberto Lira

Celaya.- Colonias del norponiente de la ciudad son las principales afectadas por la ola de malos olores que se propagan por la tarde-noche, sin que hasta el momento haya una acción por parte de las autoridades.

Si bien, durante décadas, colonias como Girasoles, Valle del Real, Valle Residencial, Nuevo Celaya y Sanjuanico, entre otras, han padecido la expedición de olores de empresas como Bachoco o Especient Flavors, ubicadas cerca de estos perímetros, en las últimas semanas los malos olores han sido reportados en otras colonias del norponiente como la 15 de Mayo, Los Naranjos, Villas del Bajío y Hacienda Natura, por mencionar algunas.

Por la tarde-noche es cuando la nube de olores se propaga especialmente en esta zona de la ciudad, causando indigestión, dolores de cabeza o estómago y náuseas, según acusan los afectados.

Empeora la situación

En un inicio, los olores sólo eran acerca de los productos alimenticios que se procesan en estas fábricas. Sin embargo, en las últimas semanas se han percibido olores de desechos orgánicos, heces o productos en descomposición, que duran hasta temprana hora del día.

“Uno ya no puede dormir con la ventana abierta, los olores me terminaron despertando, hasta pensé que había sido mi perro… no se puede dormir”, comentó una vecina del Valle Residencial.

“Aquí en Girasoles siempre lo hemos padecido, pero últimamente ya es mayor y a todas horas; antes sólo olían las fábricas de acá atrás, pero ahora también huele a otras cosas”, comentó Serena Mancera, otra habitante afectada.

A pesar de que estos olores se han registrado desde el año pasado, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) a principios de este 2019 realizaría una investigación, pero hasta la fecha no se han presentado resultados.

La dejan ‘en visto’

A una semana de haber presentado una denuncia en la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial sobre los malos olores en las colonias del norponiente, la regidora de Morena, Bárbara Varela Rosales, no ha recibido ni un acuse de recibido por parte de la dependencia estatal y de no obtener respuesta, dijo, se presentará en la oficinas o acudirá a instancias federales.

Varela Rosales enfatizó que el compromiso del ayuntamiento debe ser con la ciudadanía y si se están apoyando o defendiendo los intereses de las empresas sobre el de los ciudadanos buscará defender los derechos de la población y para que haya un aire respirable en esta zona de Celaya.