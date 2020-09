Se han invertido casi 2 mdp en mascarillas

Jessica de la Cruz

León.- A sus 19 años de edad, Michelle Paul, lucha para vencer el cáncer de pulmón, que le detectaron hace poco más de un año con 2 meses, pese a que ha tenido una batalla entre estas células muertas y las quimioterapias, el remedio para acabar con este cáncer es a través de un trasplante de medula ósea.

El donante ya lo tiene, es ella misma, pero, requieren más de un millón y medio de pesos para poder realizar esta cirugía, la cual, ni siquiera se podrá llevarse a cabo en la ciudad, tendrá que ir a Guadalajara.

En marzo del 2018, Michelle se enfermó de gripa y tos, acudió con un médico general, le dio medicamento y se alivió de la gripa, pero la tos fue persistente no se quitó. Se fue de vacaciones a la playa con su familia, pero su situación empeoró, comenzó a tener problemas para respirar.

Tuvo que ingresar de urgencia a un hospital particular, le tomaron una placa a sus pulmones y le detectaron que tenía agua y un derrame en los pulmones, pero no sabían a qué se debe. Acudió con el neumólogo, y le dijo que el agua que tenía en sus pulmones ya tenía tiempo, y era necesario hacerle una cirugía.

Después acudió al Hospital Pediátrico, un neumólogo le sacó agua de los pulmones, la analizó y le tomaron nuevamente una tomografía, ahí les dijeron que tenía un tumor muy grande, las medidas eran de 20 centímetros, otro era de 15 y la otra medida de 14.

“Ya estaba obstruyendo parte de mi pulmón derecho, estaba envolviendo el corazón, me mandaron al Hospital Regional. Me hicieron una biopsia, que fue el 26 de abril; se dificultó la cirugía y quedé en coma por una semana”, comentó.

A partir de ese momento Michelle comenzó con su tratamiento de las quimioterapias, le dieron 7 en un inicio, presentó mejoría, y le dieron 3 quimioterapias nuevamente, algunos tejidos murieron, descansó por 3 meses y regresaron las quimioterapias, porque el tumor volvió a crecer.

“Los oncólogos esperaban que ya no apareciera nada, que ya hubiera nada de actividad, pero salió mal el estudio. Estaba ahí el tumor con medidas pequeñas, pero seguía con actividad. Me dijeron que ya no tenía caso que siguiera con las quimioterapias, porque el tumor ya no estaba respondiendo. Y la única opción que me dieron fue un trasplante de medula ósea” dijo.

LAS DONACIONES

Por ser una paciente mayor de edad los gastos ya no se cubren al 100 por ciento y el trasplante cuesta más de 1.5 millones de pesos. Cualquier aportación que quieran hacer servirá para la operación al No de cuenta 4152 3135 7110 3857 – BBVA, Ramón Paul Pérez.