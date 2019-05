Se hace presente el movimiento juvenil ‘Fridays for Future’ en Celaya

La iniciativa mundial exige en México al gobierno federal tomar medidas para disminuir el daño al medio ambiente, olvidar el tren maya y dejar de apostarle a la producción de hidrocarburo

Roberto Lira

Celaya.- Jóvenes integrantes del movimiento ‘Fridays for Future’ (viernes por el futuro) se presentaron en el jardín principal para exigir al gobierno municipal que tome medidas para aminorar los daños al medio ambiente.

Entre las demandas del grupo de jóvenes al gobierno federal se encuentran: apostar por energías limpias, en lugar de al uso de hidrocarburos, cancelar el proyecto del tren maya, entre otras acciones; a nivel municipal las peticiones fueron en el sentido de generar seguridad para poder disminuir el uso de los automóviles y actuar contra las empresas que provocan malos olores en la ciudad.

“Necesitamos que la gente reaccione porque realmente estamos casi nada de perder el planeta, no tenemos mucho tiempo, tenemos aproximadamente 11 años para que la temperatura no aumente más de dos grados, si aumenta más de dos grados el nivel del mar va a aumentar, habrá sequías, demasiadas cosas que no estamos preparados para eso, va a haber extinción de más especies”, señaló Lupita Rodríguez, participante de este movimiento.

Fridays for Future es un movimiento surgido en Suecia que trata de exigir a los gobiernos que tomen medidas para respetar y promover el cuidado del medio ambiente, en México la manifestación tuvo presencia en 40 ciudades, incluida Celaya, donde el grupo de jóvenes se presentó con pancartas en el jardín principal, frente a presidencia.

AR