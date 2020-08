Se gradúa primera generación del proyecto Mujer Líder

Luz Zárate

Celaya.- Las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Guanajuato fueron tomadas la tarde de este lunes por integrantes del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense de 14 municipios, esto porque quieren que se libere el sistema digital con el que se realizan los trámites para los títulos de concesión de los pozos agrícolas.

Debido a que las autoridades de la dependencia federal no les resuelven el problema y no les quieren recibir sus solicitudes para tramitar una prórroga para realizar los trámites de los títulos de concesión de los pozos, unos 80 productores tomaron las instalaciones de Conagua ubicadas en Celaya, y mañana martes tomarán las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Celaya, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las oficinas del SAT en León y amenazan con tomar las diferentes carreteras del estado si no hay una respuesta favorable.

El representante del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, Rubén Vázquez de la Rosa, informó que la problemática la vienen arrastrando desde marzo que inició la contingencia sanitaria, lo cual informó a través de una carta a la Directora General de la CONAGUA, Blanca Jiménez, así como al Delegado estatal de la dependencia, Martín Ramírez Reynaga, pero ninguno de los dos respondió, ni dio solución al problema.

“Conagua cambió su sistema para los trámites, se llama ahora Conagua Digital, con ese sistema si no cumples con todas las reglas que tiene no te permite ingresar el trámite y por lo tanto te deja en estado de indefensión, aunque tengas tu vigencia si no cumples con los lineamientos que tienen ellos, que algunos son hasta ilegales, no puedes iniciar tu trámite, al no iniciar tu trámite, tu concesión pierde vigencia.

“Hay varios casos, por ejemplo, si el concesionario, el dueño de la concesión falleció, legalmente el albacea hace los trámites pues tiene el poder y aquí con este sistema no lo vale, están pidiendo la firma electrónica del difunto para poder ingresar el trámite, hay personas que tienen cuatro dueños y si alguno de ellos falleció o vendió la tierra o ya no le interesa, por esa persona que no está no te acepta el trámite”, señaló.

Este lunes que abrieron nuevamente las oficinas de la Dirección Local de Conagua, los productores acudieron a solicitar una respuesta, ahí los directivos les informaron que habrá un acuerdo para que puedan tramitar hasta el 31 de octubre las prórrogas si se vencieron los títulos durante la contingencia, sin embargo advirtieron que todos los trámites serán a través del sistema digital, con lo que no estuvieron de acuerdo los productores.

Rubén Vázquez de la Rosa, señaló que lo que quieren es que se pueda volver a realizar los trámites con el sistema anterior, pues el actual no sirve y no se pueden aplicar en todos los casos.

“La solución es muy sencilla, que el sistema antiguo lo abran para esos casos específicos, para la gente que puede cumplir que lo siga haciendo con el sistema nuevo, pero que abran el sistema viejo, con eso evitarían todo esto, ellos dicen que lo cerraron por temas de corrupción”, señaló.

Desde las 9 de la mañana llegaron decenas de productores a las instalaciones de Conagua donde mantuvieron una protesta pacífica, hasta pasadas las tres de la tarde llegó el Director Local de Conagua, para entrevistarse con los manifestantes y escuchar sus peticiones, sin embargo tampoco les dio una solución positiva, pues dicen que es una resolución que se debe dar desde las oficinas centrales.

Vázquez señaló que en este momento tienen atorados 19 trámites de los 650 pozos que pertenecen a los afiliados al Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, pero conforme pase el tiempo se sumarán más casos y por ello no van a ceder hasta que les den solución a su problema.

“Toda la gente que está aquí son usuarios de pozos y vienen a pelear por sus tierras porque es de donde alimentan a sus familias. Nada más para que se den cuenta de la estupidez en que vive la Conagua, en el decreto que salió están diciendo que sólo se atenderá por cita y el sistema no funciona y ya están corriendo los plazos legales. La realidad es que la gente que administra Conagua no tiene idea cómo se hace un trámite”, señaló.

Hasta la tarde de este lunes, las oficinas de la Conagua están tomadas y mañana martes inician las movilizaciones en otros municipios.

“Nosotros ya agotamos la vía política, mandé un escrito explicándoles la problemática a la Directora nacional y al director local, nunca me contestaron, hoy se quedan tomadas estas oficinas, mañana (el martes) será Hacienda en Celaya y Conagua, en León será Semarnat y Hacienda, por lo menos estas cuatro dependencias y empiezan la movilización, pero con las oficinas tomadas, vamos a ir tomando instituciones diario, y si no se puede entonces tomamos la carreteras, lo que nosotros no queremos es perjudicar a terceros”, señaló Vázquez de la Rosa.