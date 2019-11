Se gradúa primera generación de cadetes de la Policía Municipal

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz les dijo a los nuevos policías que cuentan con su respaldo y de todos los salmantinos

Cuca Domínguez

Salamanca.- Tras haber trascurrido 785 días desde que desapareció la Policía Municipal y llegó el Mando Único Estatal, este día se graduó la primera generación de cadetes que conformaran la primera generación de la academia de policía.

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz tomó la protesta a los egresados e hizo un llamado para no contaminarse y seguir trabajando para reconstruir la policía municipal y volver a vivir; en tanto que Sophia Huett, Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana en Gobierno del Estado de Guanajuato, reconoció el compromiso cumplido de la alcaldesa y llamó a los graduados a no dejarse corromper, a no contaminar.

En su mensaje la alcaldesa dijo que éste es un día muy importante para los salmantinos, “nos llena de mucho orgullo esta nueva etapa que se consolida gracias a la colaboración de todos y forma parte de las accione bien hechas en este primer peldaño en la seguridad del municipio de Salamanca.

Les hago un llamado sincero a desempeñar su encomienda siempre con honorabilidad, con honestidad y espíritu de servicio, esta generación es un parteaguas para Salamanca”.

Hernández Cruz les dijo a los nuevos policías que cuentan con su respaldo y de todos los salmantinos, “queremos que nuestra ciudad recupere la paz que tanto necesitamos, ustedes son un orgullo para nosotros los salmantinos”.

Por su para la Sophia Huett, inició su mensaje con una sincera felicitación a la administración municipal, luego recordó que durante 2 mil 500 días, portó un uniforme azul, que la llevó a recibir una condecoración presidencial; luego precisó “este es el momento en el que se debe apostar por la carrera policial y en Salamanca inicia una nueva etapa en la que nada será igual” y los llamó a superar los momentos difíciles, los errores y otros.

También reconoció al gobierno municipal por cumplir su palabra de recuperar para Salamanca la policía municipal, “trabajar con herramientas propias para la seguridad y desde lo local, es la vía más efectiva y de efectos duraderos para recuperar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, cuento con el apoyo de nuestro gobernador, así como de las instituciones para continuar en este camino de la paz y la tranquilidad de Salamanca”.

“Ustedes son el símbolo de la refundación de Policía Municipal de Salamanca, a sus mandos, a sus directivos y a su alcaldesa les hago la más respetuosa petición de que les brinden su acompañamientos, que sepan que están respaldados, que no están solos”, concluyó.

