María Espino

Guanajuato.- Gran polémica generó en redes sociales el reporte de un baile realizado la noche de este domingo en la cancha de béisbol de San José de la Luz, muy cerca del poblado de Santa Teresa, evento al que, pese a la pandemia de covid-19 que se vive y a las restricciones de no eventos masivos, acudieron por lo menos unas 300 personas y que se presume contaba con permiso de la dirección de Fiscalización municipal.

El reporte, hecho a través de la página de Facebook “Que todo Guanajuato se entere”, por Lui Alberto Ruiz, dividió opiniones entre los internautas, ya que mientras unos reprobaron el asunto y consideraron que se trataba de una inconciencia por parte de los organizadores y de los que acudieron a la fiesta, otros aplaudieron que la gente se divirtieran e incluso mencionaron que si en el centro histórico capitalino hay mucha gente aglomerada y las autoridades municipales no dicen nada, entonces que dejaran que en ese baile la gente se divirtiera.

Se buscó al titular de Fiscalización, Gustavo Buck, para conocer si emitieron algún permiso para este evento, sin embargo no se logró obtener respuesta de la autoridad municipal.

Luis Alberto Ruiz, fue el primero en denunciar en redes sociales y el que pidió saber en dónde se reportaba el evento, “alguien sabe a dónde acudir para que vallan autoridades a detener un evento en Santa Teresa, se supone que no hay permiso de fiestas por la situación Covid-19, y hasta escenario grande tienen. Con gran multitud de gente”.

Las opiniones no tardaron en llegar y una de las primeras fue Lucia Murrieta, con todo respeto a usted que le incumbe si el centro está lleno de gente y no hacen nada usted deje que bailen a gusto no sea meche”

Incluso hubo alguien, de nombre Julissa A. Vázquez, subió videos diciendo “estuvo chido”, “rifadote el baile” grabación en la que se aprecia el escenario sobre el que hay un grupo musical y se observa a varias parejas bailando, ninguno lleva puesto el cubrebocas y de la sana distancia por lo que ahí se ve nadie se acordó.

Orquídea Martínez, opinó “cuando tengan que sepultar a alguno de los invitados, también va a estar chido”, mientras que José de Jesús Guerrero Sánchez contestó, “únete a la fiesta y se acaba la envidia”.

Del perfil de Mercado Guanajuato, escribieron “es lamentable pero de verdad el confinamiento ya está hartando a las personas, y bueno al final del día cada quien es responsable de su salud y de quienes tiene alrededor; mientras usted se cuide y no baje la guardia en ello despreocúpese. Y sé que a mí que me importa verdad, pero está más feo salir la gente de Guanajuato y haya tanto turismo y sin protección en su mayoría, aunque también la falta de turismo afecta a la economía, por eso le digo, no queda más que cada quien haga lo propio y quien no, pues sus consecuencias tendrá”.

Edmonse Cruces, “Lamentable, yo en recuperación por Covid, aunque me cuide y la gente sigue sin creer”; mientras que Torres Lu, pidió que los dejen disfrutar, “déjelos disfrutar su fiesta quizá sea la última y usted de aguafiestas”.

Leonardo García, “si hay escenarios, fiesta y chupe gratis ya es decisión de cada uno y tenemos la decisión de ir o no ir las autoridades no se pueden responsabilizar de nuestras acciones”.

Jareny Hernández, “creo que la mayoría de la gente aquí son los primeros en ir al hospital, seguro, etc. a exigir una atención cuándo por irresponsabilidad no se cuidan; y si cambiamos a semáforo rojo estarán diciendo que no hay trabajo pidiendo ayuda al gobierno una despensa en fin”.

Victoria González, “por personas como las que comentan es que aún no se termina la pandemia si fuéramos más responsables otra cosa sería; los turistas por ejemplo ellos vienen dejan sus virus y se van pero los locales no se dan cuentan de que afectan a sus seres queridos ya que algunos son asintomáticos y transmiten el virus sin darse cuenta; de verdad si no nos cuidamos entre todos, no quiero imaginar cuántos muertos más habrá”.

AC