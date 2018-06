Se fortalecen los Toros en todas sus líneas

Con la llegada de nuevos jugadores, quienes se muestran decididos y entusiasmados, las líneas del equipo de los Toros se fortalecerán y mejorarán al equipo para ganar en próximos torneos.

Redacción

Celaya.- Todos los sectores de la cancha reforzarán los Toros de cara al próximo torneo del Ascenso MX y por ello la llegada del joven delantero Martín Abundiz y del experimentado defensor Luis Alberto Sánchez, quienes coincidieron en señalar que llegan con el objetivo de ser jugadores muy importantes.

Luego de tener su primer contacto con el director técnico Ricardo Valiño, el centro delantero Abundiz Aldana dijo estar con el objetivo de ayudar con su esfuerzo al cuadro astado “me siento muy contento de estar aquí. Es nuevo reto que lo asumo con mucho entusiasmo. Vengo de Toluca, de primera división, pero aquí también pondré mi máximo esfuerzo”.

Sabe que venir de primera división se topará con un fútbol diferente. En el ascenso es más de choque, de contacto, pero eso no le incomoda antes al contrario, “me adaptaré rápido para ser de utilidad al equipo. Y no veo retroceso en mi carrera, por el contrario, estar con Celaya me permitirá jugar, tener actividad y regresar a primera división”.

Por su parte Luis Sánchez, con su paso por Pachuca y Veracruz de primera división, dijo que se está armando un equipo muy competitivo “si de por sí los Toros siempre fueron difíciles. Me ha tocado jugar contra éste equipo y es muy complicado. Ahora veo que se está integrando un plantel con experiencia y juventud”.

Se muestra entusiasmado por su llegada al Equipo del Bajío y dijo que el objetivo es ganarse lugar en el primer equipo y tener la misma regularidad que tuvo en Venados, donde el torneo pasado jugó 14 de los 15 duelos del torneo.

*EZM