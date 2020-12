María Espino

Guanajuato.- Se extravían 23 expedientes de solicitud de licencia de alcohol, La Comisión de Servicios Públicos municipales y de Mercados del Ayuntamiento capitalino se deslinda de la responsabilidad y determinó informar el asunto a Contraloría Municipal para que haga las investigaciones pertinentes, además a la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración con el objetivo de que tome las medidas legales correspondientes.

Cecilia Phöls Covarrubias, regidora panista y Presidenta de dicha Comisión, informó lo anterior y precisó que ni Fiscalización municipal sabe en donde quedaron los 23 expedientes y se especula que los negocios puedan estar trabajando sin haber realizado el proceso adecuado y sin contar con el permiso de venta de alcoholes.

“El tema más importante a subrayar es que el año pasado la Comisión determinó regresar a la dirección de Fiscalización 23 expedientes; los regresamos por que no venían, para los criterios que hemos acordado en la Comisión, los expedientes completos. Les hace falta mucha información es muy notorio (…) entonces derivado de esto y el cuidado que he tenido de que el proceso que tenemos que seguir sea el conveniente pedí con oficio de por medios al área de Fiscalización me dijera que ha pasado con estos 23 expedientes, me contesta diciéndome que de 19 prácticamente se emitió la constancia que eran aprobados, cosa que no está el aval de la Comisión, a mime pareció realmente fuerte puesto que soy muy consciente del impacto que puede tener esto”.

Por ello y ante la incertidumbre de no saber de qué manera se aprobó la constancia de validación es que la Comisión que preside determinó informar por escrito del asunto a la SFIA y pedir a Contraloría municipal revise el tema, esto con el objetivo también de deslindarse de cualquier situación que se pudiera derivar de alguna posible irregularidad y que a futuro acarre consecuencias legales, pues insistió en que no contaban con todo lo necesario para obtener el visto bueno.

“Con el fin de que si algo sucederá en alguno de estos lugares que están trabajando sin la anuencia de la Comisión sucediera algo yo no quiero tener ninguna responsabilidad al respecto puesto que yo no los avalé, me refiero a la Comisión, entonces lo que acordamos es hacer de conocimiento para fines legales lo que las áreas respectivas consideren necesario y prudente hacer al respecto, acordamos y formamos un oficio dirigido al Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado para darle parte de que pudiera haber algunos negocios que pudieran estar funcionando y nosotros no hemos dado la anuencia y también ala Contraloría municipal con el fin de que revisen sus expedientes y nos puedan dar información de que es lo que sucede”.

Cecilia Phöls explicó que, en la anterior sesión de dicha Comisión efectuada el viernes anterior, rindió un informe a los integrantes de la misma a quien precisó que del 10 de Octubre del 2018 a la fecha ha recibido 105 expedientes- peticiones con la intención de que sean avalados ante Gobierno del Estado para que obtengan el permiso de venta de alcohol.

“De esos 105 únicamente se han rechazado seis; 60 hemos dado el visto bueno o dado la aprobación, de los cuales 40 han sido nuevos; todos ellos en su mayoría restaurantes-bar, con venta de comida, y 20 han sido cambios de domicilio, esto significa que ya tenían el permiso pro se cambiaron de una calle a otra, al día de hoy tengo 15 en revisión”.

Por más que se insistió en conocer los nombres de los 23 negocios que corresponden a esos expedientes que nadie sabe en donde quedaron, Cecilia Pöhls se negó a abundar en detalles sólo dijo que darán seguimiento de cerca al tema para que se aclare pues reiteró que de esos negocios hay algunos operando sin contar con todos los requerimientos que la Ley establece.

