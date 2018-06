Se escurre el Lerma en la colonia Reforma

Más de 100 viviendas son las afectadas, las calles ahora son lagunas y los niños han llegado a caerse

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La colonia Reforma se ubicada al sur de la ciudad a un costado del Río Lerma y alberga a más de un centenar de viviendas, cuyas familias tienen que caminar por algunas calles entre el lodo, debido a que aún no están pavimentadas, “en algunas como la que baja del bordo del río le están poniendo material, ya eso nos va a ayudar a que no se haga tanto lodo, pero hay otras que también urge que se ponga mínimo tezontle si no se va a pavimentar pronto, aunque sea mientras pasan las lluvias porque sí es un problema andar entre el agua”, señaló Karla Olvera, vecina del lugar.

Los niños padecen la situación de las calles en mayor medida al acudir a la escuela y buscan la manera de no llenarse de lodo, algunos incluso optan por colocarse bolsas de plástico para cubrir sus pies, como lo menciona Reynaldo Juárez.

“Ellos no quieren llegar con el lodazal en los zapatos y es comprensible, pero aunque traigan las bolsas de todos modos se andan resbalando y han llegado a caerse, sobre todo los muchachos que salen desde muy temprano a la telesecundaria y caminan hasta El Cerrito, hasta la entrada de la escuela está en malas condiciones”.

Los colonos de La Reforma señalaron que ya han solicitado apoyo a las autoridades municipales, y por lo pronto ya hay maquinaria pesada que está colocando material en las calles que bajan del bordo del Río, por lo que esperan se haga lo mismo en el resto de las calles, principalmente en las que se han convertido en lagunas.

“Lo que nos afecta mucho es que estamos abajo del bordo del Río Lerma, y cuando llueve el agua que va cayendo se escurre hacia acá, si llueve mucho se llega a meter a las casas que están un poco más abajo aunque de ratito se sale, pero esperemos que ya con lo que se está haciendo se acabe el problema, aunque lo mejor sería que pavimentaran”, mencionaron.

