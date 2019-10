Se esconde subdelegado por acusaciones en su contra

El mes pasado Correo dio a conocer un contrato de familiares directos contratados por el funcionario, a lo que se sumaron las denuncias por acoso laboral, despido injustificado y mal uso de programas sociales

Celaya.- Gerardo Sierra Ríos, subdelegado regional del gobierno federal, se niega hablar respecto a diversas acusaciones en su contra.

El mes pasado, correo publicó el contrato de familiares directos como servidores de la nación y posteriormente ante denuncias de trabajadores federales se dio conocer un tema de acoso laboral, despido injustificado y mal uso de programas sociales.

Desde entonces se ha buscado tanto en las oficinas de la subdelegación ubicadas en avenida Irrigación en Celaya, lo que se conocía como Sagarpa, los trabajadores de estas oficinas aseguran que no está y no hay manera de contactarlo, también se han hecho llamadas a su teléfono personal sin que alguien conteste y se le han dejado mensajes que hasta la fecha no han tenido respuesta.

Pero ayer se supo que Gerardo Sierra tendría una reunión en Celaya, precisamente con el grupo de ‘servidores de la nación’ quienes son los dedicados a registrar e inscribir a programas sociales a ciudadanos que así lo necesiten en municipios como Celaya, los apaseos y Comonfort.

Inicialmente se supo que el funcionario estaría en un restaurant y lo cambió por una cafetería de Celaya, posteriormente se supo que estaría en la parte alta de una plaza comercial en el centro de Comonfort pero ya después de la 1:00 de la tarde se cambió la sede de la reunión a una cafetería cerca del mercado Chamacuero en Comonfort.

En el sótano apenas comenzaba la reunión pero se le pidió la entrevista, pero el funcionario respondió que ‘tal vez’ podría hacerlo pero después de esta reunión, algo que no ocurrió.

