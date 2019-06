Se enfrentan en Facebook alcalde y regidor de Yuriria

Una serie de señalamientos entre los funcionarios hicieron que hoy se solicitara una investigación por un supuesto robo contra un pensionado en la administración pasada

Luis Telles

Yuriria.- “¡El respeto se gana!, no soy lacra ni me vino el traje porque yo no uso, preocúpese usted que si usa y póngaselo a la medida para que tenga una buena presentación ante la sociedad”, así contesto el regidor del PVEM, Rogelio Salazar Salazar al alcalde Salomón Carmona Ayala quien en su cuenta de Facebook le pide explicar al ‘pueblo’ porqué cuando fue director del DF Municipal le robo 20 mil pesos a un ‘señor’ pensionado.

El pasado 7 de junio el alcalde, es su cuenta de Facebook escribió: “Sr. Chiirris como le dicen, lo de las lacras, No era para ud, pero aparentemente le quedo el traje a la medida, mejor explíquele al pueblo de Yuriria, porque ud y su tesorero, cuando ud era director del DIF le robaron 20 mil pesos, a un señor pensionado, que le pertenecía ese dinero y ustedes se lo robaron. Que poca M. sr. Chirris. Disque maestro?”.

Rogelio Salazar en seguida le contesto a través del Facebook: “Mire tía Salo, como le dicen los amigos, yo no me llamó chirris, mi nombre es Rogelio Salazar Salazar para usted, chirris solo para los amigos”.

En seguida, precisa que lo que le puede decir al pueblo, es que le exijan las pruebas de ese robo, del cual le acusa, al igual que “era tesorera señor presidente”, y si una vez presentadas las pruebas de lo antes mencionado y que tiene la obligación de hacer el Presidente, “se me finque la sanción que sea necesaria, de lo contrario, se le finque a usted la sanción que amerite la difamación hacía mi persona”.

El regidor, dijo que, ante el hecho solicitó al Contralor Municipal, que abriera una carpeta de investigación y haga uso de todos los recursos que sean necesarios para el esclarecimiento del caso en cuestión. “Hoy en día en Yuriria y en todos los municipios del Estado, en todo el gobierno debe de haber gente honesta, sirviéndole a la ciudadanía, no sirviéndose de la ciudadanía”.

Reiteró que, no se siente un funcionario corrupto ‘el que nada debe nada teme’ ya que dijo que está completamente consciente de que sería incapaz de ese tipo de arbitrariedades que señala el alcalde, y menos con las personas que menos tienen. “En esa institución se manejaron millones de pesos y creo que por muy tonto que hubiese sido tratar de haber hecho esa irregularidad, no hubiera sido por 20 mil pesos”.

Finalmente aprovechó para contestar al alcalde que, no tiene poca madre, porque está en el cielo, “a lo mejor usted si y mucha, le pido respeto para las señoras que están en el cielo. Y con la familia no se meta no sea lépero y prosaico, y soy profesor y, a mucha honra”.

RC