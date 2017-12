Se enfrentan en el Ayuntamiento por tema de inseguridad

Regidores del PRI abandonan la sesión al considerar que la información que les daban no es veraz y que se priorizaban asuntos menos relevantes

Nayeli García

Irapuato.- Los regidores del PRI Armando Uribe Valle y David Muñoz Torres abandonaron en medio un de un ‘zafarrancho’ la sesión 69 extraordinaria, argumentando que la información en materia de seguridad que les dieron a conocer no era veraz y que se estaban ponderando asuntos irrelevantes o de menor urgencia.

Con ausencia del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, el regidor Armando Uribe Valle exigió posponer la sesión de Ayuntamiento 48 horas para analizar los informes de seguridad, puesto que la última revisión fue del mes de agosto y acusó de maquillar las cifras a conveniencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues los datos presentados en los informes no coincide con lo publicado en los medios de comunicación y que fue plasmado por la asociación civil ‘Irapuato, ¿cómo vamos?’.

El síndico y presidente de la Comisión de Seguridad, Jaime Morales Viveros, dijo tener los informes, mismos que no ha presentado porque aún no se define el formato de entrega; justificación que fue considerada ‘fuera de lugar’ por los priistas, por lo que amenazaron con abandonar el Cabildo, no sin antes entregar al secretario del Ayuntamiento, Francisco Xavier Alcántara Torres, las estadísticas de seguridad.

Ante tal alboroto, el regidor Pedro Alamilla pidió una moción de orden y con gritos pidió que los regidores del PRI se salieran de la sala y dejaran continuar la sesión de Ayuntamiento.

A su salida, el regidor priista Armando Uribe Valle dijo no ser ‘un borrego más’ del presidente municipal que ni siquiera asistió a la sesión extraordinaria, dado que los puntos no eran urgentes para citar con urgencia a la sesión, violando así los reglamentos municipales.

La discusión sobre lo sucedido continuó al interior del Cabildo una vez desahogados los 15 puntos de la sesión, en donde el regidor Rafael Rodríguez Castañeda criticó la actitud de los regidores priistas calificando el hecho como ‘niñerías’ sin fundamento.

Tal comentario que fue rechazado por la regidora priista Sharon Orozco Chávez, quien señaló que si bien decidió permanecer en la sesión por su responsabilidad con la ciudadanía, reprochó la falta de atención a las propuestas de la fracción del PRI y la carencia de información veraz del área de seguridad, que no cuenta con estadísticas propias y no se puede conocer la situación real de inseguridad que hay en Irapuato, cuando es una obligación la presentación de un informe mensual al Ayuntamiento, no sólo a la Comisión de Seguridad; por lo que dijo respaldar a sus compañeros.

