Se ‘enfrentan’ AMLO y Jorge Ramos por cifras sobre homicidios

Mientras el presidente de México defendía la baja en la cifra de asesinatos, el periodista Jorge Ramos asegura ante AMLO que la violencia no ha disminuido; “yo también tengo mis datos”, señalaba

Agencias

Ciudad de México.- Una conferencia matutina que se auguraba somnífera tuvo tremendo levantón cuando irrumpió el polémico periodista y escritor mexicano-estadounidense Jorge Ramos.

Inicialmente el periodista agradeció la gestión que hizo el gobierno de México junto con el de Estados Unidos para ser liberados de la “dictadura” de Nicolás Maduro, enfatizando que aunque Andrés Manuel López Obrador no le gustaba llamarla así “nosotros lo vivimos en carne propia”.

Señaló que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México ya que en los primeros tres meses asesinaron a 8 mil 524 mexicanos. “Si continúan las cifras como van, el 2019 va a ser el año más sangriento de la historia moderna de México”, advirtió Ramos.

Agradeció la presencia de los futuros integrantes de la Guardia Nacional, y después de enfatizar que veía a demasiados militares para una guardia civil, señaló que faltan muchos años para que este equipo rindiera frutos, por lo que cuestionó que acciones tiene a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

En este punto, el periodista dijo que hacía un paréntesis señalando que “no ayuda que usted desacredite a los periodistas señor presidente o que pida que un medio revele sus fuentes, ese es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido filtrar o buscar fuentes confiables”.

En respuesta, Andrés Manuel López Obrador señaló que “estamos trabajando todos los días, como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema que es la inseguridad y violencia. Yo, desde que tomé posición, todos los días tengo una reunión con el gabinete de seguridad… ¡todos los días!”, presumió el mandatario…

Aseguró AMLO que esas reuniones son para recibir información de los delitos que se comenten en todo el país. “De seguir así, va a ser el peor año”, insistió Jorge Ramos, a lo que el presidente aseguró que ya se tiene controlada la situación “de acuerdo a nuestros datos”… “Los datos que yo tengo dicen otra cosa: no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos”, refutó el periodista.

“Sí, nos dejaron un país con mucha violencia: había impunidad y mucha corrupción… que ya no hay… creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción (…) y con la política neoliberal que ya cancelamos, porque fue una política de pillaje, apenas se creció en 36 años al 2% anual. México fue de los países con menos crecimiento económico… y si no hay crecimiento económico, no hay empleos y si no hay empleos, no hay bienestar y si no hay bienestar, no puede haber paz”, explicó el presidente.

Ante tan poco convincentes argumentos, Ramos continuó contradiciendo a AMLO, señalando que los asesinatos y la violencia en el país sigue aumentando. Ramos aplicando el “yo también tengo mis datos”, mientas que AMLO le mostraba sus gráficas… todo un espectáculo que concluyó con las partes aceptando que no se ha acabado con el problema de la inseguridad y, ahí sí, no hay nadie que diga lo contrario.

“Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal, tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral de 2006 y apoyó mi desafuero. Porque es un periódico conservador. Pero independientemente de esa postura conservadora, cuyo distintivo es la hipocresía siempre se les va a garantizar el derecho a expresarse, nunca jamás vamos a atentar en contra del periodismo”, aseguró el presidente.

MEJZ*