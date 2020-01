Se encuentra base militar de León al 98% de terminarse

Se esperaba que esta fuera inaugurada para el 1 de enero, sin embargo se reporta que todas las bases en el estado han enfrentado retrasos

Jessica de la Cruz

León.- Por cuestiones de seguridad, un soldado raso (que no quiso dar su nombre) comentó que la base militar, todavía no comienzan sus operaciones, ya que no ha sido culminada y esta se encuentra aproximadamente a un 97 a 98 por ciento.

Aunque se esperaba que fuera inaugurada para el 1 de enero, esto no ha sido posible. Tampoco el resto de las bases en el estado se han terminado aún y la mayoría están retrasadas a pesar de que se debieron terminar de construir todas en las mismas fechas.

El predio de la Guardia Nacional en León se encuentra ubicado en Villas de San Juan II sección. Este terreno se donó desde el pasado mes de junio del 2019, con el objetivo de que ellos tengan una zona para su equipamiento, esparcimiento y cualquier actividad que se requiera.

