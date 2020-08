Se empeñan ediles en cambiar usos de suelo de Granja La Bufa

Gilberto Navarro

Guanajuato.- La intención política al interior del Ayuntamiento de la capital ponen en riesgo la aprobación del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, ya que hay ediles que se empeñan en cambiar usos de suelo de Granja La Bufa.

Este proyecto se recibió en el cabildo la pasada sesión del Ayuntamiento, para que se analice y se pueda aprobar y así entre en vigor, pero el regidor de Morena Oscar Aguayo, hizo un llamado a impugnarlo al estar en desacuerdo con el proceso de creación del proyecto.

El pleno del Ayuntamiento, se reunió en un hotel, cerca de la Glorieta Santa Fe de la capital, para analizar este plan, junto con funcionarios del Instituto Municipal de Planeación.

Al término de la reunión, el Síndico José Luis Vega Godínez, afirmó que cuestiones partidistas y políticas ponen en riesgo la aprobación del proyecto del PMDUOET.

“Hay algunos miembros del Ayuntamiento que, en particular, quieren modificar el programa, que tiene que ver con granja La Bufa, los miembros del Ayuntamiento, quieren hacer cambios de suelo dentro de lo que ahorita es preservación, y estamos insistiendo que no es posible”.

Aún sin dar nombres de cuales miembros del Ayuntamiento, son los que insisten en cambiar el uso de suelo, afirmó que, esto ya no es posible, ya que el Instituto Estatal de Planeación del Estado, ya dio el dictamen de congruencia al proyecto que se recibió en el pleno del Ayuntamiento.

En este sentido, señaló que las intenciones de los regidores que se oponen a este plan, tienen que ver con cuestiones políticas y esto pone en riesgo la aprobación del documento.

“Los intereses económicos y políticos, no pueden contar en esto, no deben contar y no debemos ser tan egoístas al negarle a la ciudad, este plan”

Detalló que al conocer el proyecto de PMDUET, pidieron un voto de confianza al plan, ya que, está elaborado por expertos en la materia.

“Aceptar que no somos urbanistas, en el implan hay gente respetable, en el iplaneg saben del tema, ya lo analizaron y nosotros no podemos hacer más que seguir la guía de los técnicos”.

Finalmente explicó que los ediles que pretenden este cambio, tienen derecho de petición, por lo que propondrán un punto de acuerdo, para que estos temas se regresen al IMPLAN para análisis técnicos “Con la intención de que se hagan estudios técnicos especializados que permitan una nueva decisión, aunque hay temas incontrovertibles como los predios de Granja La Bufa”.

Por su parte el alcalde Alejandro Navarro, afirmó que el trabajo del PMDUOET, se hizo correctamente y así se subirá al pleno.

“Si se vota a favor o se vota en contra no lo sé, lo que si se es que durante ocho años no hemos tenido un documento por intereses de mucha gente, si se vota que bueno y si no, también, por supuesto que lo voy a votar, confío a ciegas en el implan”