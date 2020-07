Se eleva la demanda de camas por Covid-19

Nancy Venegas

Irapuato.- El Covid-19 no afectará los proyectos que se desarrollaban en la unidad Irapuato del del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav). Con todo y la propuesta de reducción del 75% del presupuesto federal, la directora del Centro, Gabriela Olmedo Álvarez, señaló que la pandemia motivó 30 proyectos más.

En plena contingencia sanitaria por coronavirus, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, propuso reducir en un 75% el presupuesto dedicado a ciencia, con ello estaría en riesgo los proyectos que se realizaban en centros de investigación como el Cinvestav.

La titular del Centro en Irapuato Olmedo Álvarez, dijo que pese a que, para prevenir contagios, se limitaron las actividades en los laboratorios, hasta el momento los proyectos continúan y que no han tenido dificultades económicas para cubrir los gastos de operación ni salarios de los trabajadores, que siguen con sus actividades a distancia.

“No hay nadie que no esté afectado en su economía por el Covid-19, pero esto no nos va a detener, el papel de los científicos es aportar ideas, nos necesita la sociedad; ahorita cero política, estamos enfocados al trabajo y si no hay dinero en este momento se consiguen voluntarios porque apoyar a la ciencia va a impulsar la economía”, explicó.

“Nuestro director estará preocupado y ocupado de que no haya estas situaciones -problemas económicos- para salir adelante juntos trabajando, en este momento no conozco el presupuesto porque ha habido cambios, pero sigue trabajando con lo que teníamos, el año es difícil para todos y tenemos la obligación de trabajar”, añadió.

La comunidad científica no se quedó de brazos cruzados en esta pandemia, al contrario se enfocaron a desarrollar nuevos proyectos para atender la pandemia desde su trinchera.

La doctora Gabriela Olmedo, dijo que además de continuar con las investigaciones a la vez se trabaja en proyectos que ayuden a la sociedad a prevenir y enfrentar el coronavirus.

“Se impulsaron 30 nuevos proyectos sobre el Covid-19, que antes de la contingencia no existían, al momento de la emergencia se pusieron a trabajar todos los investigadores”.