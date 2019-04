Se divide EEUU por el cierre de frontera con México

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que Pompeo no cerrará la frontera; pero el presidente Donald Trump insiste con la división de legisladores y consejeros

México.- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó este martes que su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, le ha dicho que su gobierno no cerrará la frontera, pese a que el presidente Donald Trump insiste en que está listo para hacerlo en vista del creciente arribo de migrantes ilegales.

“Hasta el día de hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos y su equipo nos ha dicho: no es esa la política que vamos a aplicar, cerrar puntos en la frontera”, dijo Ebrard en una rueda de prensa.

Sin embargo, el presidente estadounidense insistió este martes que está 100% listo para cerrar la frontera con México para frenar el flujo de migrantes, pese al impacto “potencialmente catastrófico” para la economía de Estados Unidos, poniendo por encima lo que él supone es seguridad. Si México no impide que los migrantes crucen por su territorio y si el Congreso no toma medidas “la frontera será cerrada, eso es 100% seguro”, dijo el presidente estadounidense a periodistas.

El canciller dijo que la red de consulados mexicanos le confirmó un incremento importante de migrantes en puestos fronterizos por lo que las autoridades estadounidenses “sí tienen un problema real”, afirmó. Reveló que este número subió en marzo de un promedio de entre 50 y 55 mil personas a poco más de 100 mil, según EEUU.

El canciller explicó, sin embargo, que en días recientes Estados Unidos reforzó sus controles fronterizos, especialmente en el cruce de la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense El Paso, debido a un notable incremento en el arribo de migrantes indocumentados que buscan ingresar al país del norte. Los mayores controles de seguridad han generado lentitud y largas filas para el cruce habitual de personas y mercancías, explicó Ebrard, quien aclaró que al momento no existe reporte de cierre en ningún paso fronterizo.

Los senadores mexicanos, ante los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema migratorio, se pronuncian a favor del respeto a los derechos humanos. Escribieron una carta dirigida al Senado estadounidense, donde el Senado de México detalló respaldará siempre los esfuerzos para formular e instrumentar una política migratoria que dignifique a la región, promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos y que propicie flujos migratorios de manera ordenada y regular.

No es la única instancia que ruega que Trump no haga real sus amenazas. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo que “cerrar la frontera tendría un impacto económico catastrófico”, por lo que deseó que “no se vaya a hacer este tipo de cosas”. Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes, comentó que parece que el mandatario “no entiende” el impacto que podría tener y que no se puede imaginar “que crea que es una buena idea”.

Además, Pelosi auguró que “tendrá problemas en su casa”, en referencia al interior del Partido Republicano, para llevar a cabo su amenaza. Su yerno y asesor, Jared Kushner, confesaba que la administración estaba apostando al cierre de la frontera “para presionar a todo el mundo”. La portavoz presidencial, Sarah Sanders, confesó que cerrar la frontera “no es la primera opción”, pero lo más importante para la administración es “proteger la vida” de sus ciudadanos.

No obstante, Trump aseguró este martes que está 100% listo para cerrar la frontera, pese a que se ha advertido el impacto “potencialmente catastrófico” de esa medida para la economía de Estados Unidos. Trump dijo que los funcionarios mexicanos habían reaccionado en los últimos días a sus amenazas frenando las caravanas de migrantes, que huyen de la pobreza y de la violencia en los tres países del Triángulo Norte de América Central.

Desde octubre pasado, miles de migrantes -mayoritariamente centroamericanos- han recorrido México en multitudinarias caravanas con la esperanza de llegar a Estados Unidos para pedir refugio alegando que escapan de la violencia y la pobreza en sus países.

