Se disparan los robos a negocios en Irapuato

Nancy Venegas

Irapuato.- Con el cambio de rojo a naranja en el semáforo estatal para la reactivación económica, la afluencia de personas en el Centro Histórico se incrementó 30%. Pese al aumento de casos y defunciones por Coronavirus, Daniel León Morales, coordinador del centro histórico, señalo que 19 de cada 20 personas que pretenden ingresar a esta zona, no usan cubrebocas.

“Si hemos notado un aumento del 30% en el número de personas que acude al centro histórico, nosotros seguimos trabajando con el tema de que no traigan niños o que no vengan acompañados porque hemos estado retirando a gente que viene acompañar a hacer trámites o compras y que pareciera que entendieron que ya no estamos en pandemia que quieren convivir en espacios cuando todavía no es momento”, dijo León Morales.

La afluencia de personas al primer cuadro de la ciudad, aumenta en quincena sobre todo en instituciones bancarias. Donde personal del Municipio junto al de los Bancos, organizan a los usuarios para que esperen su turno en 2 o más filas, para respetar la sana distancia.

Pese a la difusión del uso obligatorio de cubrebocas para circular por la vía pública e ingresar a negocios o instituciones bancarias, el coordinador del centro histórico comentó que todavía detectan a personas que insisten en violar esta medida para prevenir contagios por Covid-19.

“A raíz de que por ahí alguien dijo que el cubrebocas hacía daño, que no existe el Covid-19, tenemos algunas personas que no acatan la medida, hablamos que 1 de cada 20 personas que quieren ingresar al centro lo portan con las otras 19 tenemos que explicarles la importancia de que lo utilicen para el beneficio colectivo”.