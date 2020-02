Se difunden fotos de la lujosa boda de la hija de ‘El Chapo’ en catedral de Culiacán

Redacción

Culiacán.- De acuerdo a información publicada hoy por Reforma, Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, la hija del conocidísimo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán contrajo nupcias el pasado 25 de enero.

Lo que atrajo la atención de las personas fue que esta celebración estuvo llena de lujos y elegancia, cosa que no se ve todos los días, incluso comentan que cerraron la Catedral de Culiacán así como el tránsito de la zona en la cual podían verse vehículos lujosos que traían, según cuentan, a los integrantes del Cártel de Sinaloa.

Según la fuente periodística, Giselle se casó con Édgar Cázares, sobrino de la ‘Emperatriz’ del narco, que es señalada en Estados Unidos como una presunta operadora del conocido Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Parece ser que el cierre de este edificio religioso contó con el conocimiento del Obispo Jonás Guerrero Corona; aunque la misa habría sido oficiada por un cura que es cercano a la familia. Después de la ceremonia se dice que la fiesta fue en un sitio conocido como Álamo Grande, en donde se presentaron Calibre 50 y Julión Álvarez.

Se dice también que asistió incluso el medio hermano de la novia, Ovidio Guzmán, quien había sido capturado y luego liberado por el gobierno hace unos meses.

Giselle Guzmán es empresaria de la marca ‘El Chapo’, registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial que vende ropa y calzado.

Chapo’s daughter, Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar supposedly married on the 25th at the Culiacán Cathedral. She has been involved with the Chapo 701 fashion brand. https://t.co/lzuaINJ6Pp pic.twitter.com/30rEp6VEoP

— ɹǝɥdoʇsıɹɥɔ (@just_some_d00d) January 29, 2020