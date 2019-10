Se dicen indefensos con la ley de ‘facturas falsas’

Rafael Lamadrid asegura que ahora ellos deberán fiscalizar a proveedores para evitar problemas

Anna Macial

Irapuato.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato Rafael Lamadrid Berrueta, manifestó que la tipificación de ‘facturas falsas’ como delincuencia organizada pone a los empresarios en estado de indefensión total, siendo está acción otra muestra de que el gobierno escucha pero no atiende a este sector.

“Estamos de acuerdo en combatir esa mala práctica de compra de facturas y que se persigan esos delitos fiscales, sin embargo, no nos parece que sea la mejor manera de cómo quedó redactada la iniciativa fiscal en ese sentido, porque equiparar ese hecho a una delincuencia organizada de nos hace demasiado fuerte, esto nos pone nos pone en un estado de indefensión, pues no está bajo nuestro control total, está bajo el control de mi proveedor”, indicó.

Dijo le parece que lo que las autoridades están haciendo, es trasladar la responsabilidad de ‘fiscalizadores’ a los empresarios, ya que si esta propuesta aprobada no se reflexiona a fondo, serán ellos los que a partir del próximo año van a tener que estar controlando si sus proveedores declaran o no.

“La autoridad está trasladando a los empresarios y la empresas esa fiscalización, de que tengamos que estar fiscalizando a nuestros proveedores que si presentan o no sus declaraciones, que si hacen un cambio de domicilio lo avisen porque si no nos van a tipificar que estamos haciendo operaciones con empresas fantasmas, si en algún momento pudiera ser no fraudulenta u omita alguna declaraciones o varias sentimos que está muy fuerte”, comentó.

Finalizó haciendo un llamado a las autoridades a reflexionar, sobre todo en esta equiparación con la delincuencia organizada, ya que de ser así estarían en caso de que alguien sea señalado, podría pasar el proceso en prisión preventiva, hasta aclarar los hechos.

“Esto excede la práctica comercial, y desmotiva a las empresas y a los empresarios que se te pongan esos candados cuando hay situaciones que quedan fuera de tu alcance. Este Gobierno nos han escuchado pero no nos han atendido”, concluyó.

