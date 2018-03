Se dice Sheffield listo para enfrentar la ‘guerra sucia’ del PAN

Así lo subrayó durante la sesión de preguntas y respuestas en la rueda de prensa donde fue presentado como el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia

Gamaliel Reyes

LEÓN, Gto.- El diputado federal y próximo candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Sheffield Padilla, dijo esperar del Partido Acción Nacional, una guerra sucia aún más fuerte de la que fue blanco estando dentro del partido.

Lo anterior lo subrayó durante la sesión de preguntas y respuestas en la rueda de prensa donde fue presentado como el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), que conforman la alianza.

“Durante 25 años que milité en Acción Nacional, fui objeto de guerra sucia en más de una ocasión (…) ahora estando afuera la espero peor. Sin embargo, como ya estoy entrenadito, no crean que eso me atemoriza. Todo lo contrario, ya estamos bien bronceados y listos para afrontar esos temas. Yo en lo personal no voy a hacer guerra sucia”, enfatizó.

Ricardo Sheffield Padilla reconoció que recibió llamadas “de todo el organigrama” de Acción Nacional tras su renuncia al partido, incluyendo al Secretario General, Marcelo Torres Cofiño e incluso el dirigente Nacional, Damián Zepeda Vidales. Sólo le tomó la llamada al primero.

“Hablé con medio mundo. Yo no soy una persona cerrada al diálogo y empecé el diálogo con quienes fueron mis copartidarios; la verdad es que encontré una cerrazón que me resultó tan sorprendente que llegó a confirmarme que el partido al que yo me adherí voluntariamente, no es el partido que hoy día vivimos no en Guanajuato, en México, en todo el país.

“Y aunque cambiaron y revirtieron algunas decisiones, también les dije que yo no venía a coaccionar a nadie. Que nunca he trabajado con el estilo tianguista de subir el precio para luego decir: bájale marchanta. No soy de ese tipo de políticos”.

