Se destinarán 8 mil mdp a Istmo de Tehuantepec

El presidente Obrador destacó que en este proyecto, a diferencia de otros, por razones estratégicas de soberanía, no va a “tener inversión extranjera” de potencias, pues será inversión nacional

Salina Cruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que modernizará la infraestructura en beneficio de la región y que se realizará con capital nacional, con el objetivo de crear en el futuro una zona libre en esta área.

“Estamos buscando impulsar el desarrollo del Istmo, hay voluntad política para transformar esta región”, puntualizó y pidió una participación amplia para poder llevar adelante este proyecto.

“Queremos reactivar este antiguo proyecto con algunos criterios básicos: primero, respetar la opinión de las comunidades y el pueblo del Istmo, no hacer nada sin consulta. Percibo que la gente va apoyar este plan. Segundo, se tiene que cuidar el medio ambiente, y tercero, que se sea para beneficio de la población del Istmo de Tehuantepec”, precisó.

Explicó que México es un país independiente, soberano, libre, “que siempre va a mantener sus principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, porque no queremos nosotros meternos en pleitos de potencias, no queremos nosotros meternos entre las patas de los caballos”.

Adelantó que se ya se tienen considerados más de ocho mil millones de pesos el año próximo para este proyecto que van significar empleos y bienestar, “no van a faltar los recursos, hablaba de una inversión inicial de ocho mil millones y cada año, durante todo el sexenio, va a tener recursos este proyecto”.

Expuso que una vez que se tenga la vía del ferrocarril con los nuevos trazos, la ampliación de los puertos y la modernización de las dos refinerías en Minatitlán y Salina Cruz, “y ya teniendo esa infraestructura básica que yo calculo dos años para tenerla, al tercer año, (será) zona libre en el Istmo”, donde se disminuirá el IVA e ISR a la mitad, y se darán apoyos fiscales para que lleguen inversión y trabajo.

López Obrador indicó que para comenzar se van autorizar cerca de mil millones de pesos para rehabilitar la vía, “se va continuar con el proceso de ampliación de la carretera de Salina Cruz-Coatzacoalcos, el tramo Acayucan-Matías Romero, con 250 millones de pesos”.

Agregó ya hay disponible un fideicomiso de alrededor de tres mil millones de pesos para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz y para Coatzacoalcos.

