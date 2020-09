Se desprende gigantesca roca de un monte y sobre la carretera; lo graban todo

Redacción

Yucatán.- Un joven yucateco se volvió viral en redes sociales luego de que compartieran su historia de cómo tras trabajar como albañil durante años, para pagar sus estudios, se graduó de Enfermero.

Se trata del joven Manuel Chimas, quien estudió en el Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT) de Ticul, la licenciatura en Enfermería de la generación 2015-2019.

El joven originario de Oxkutzcab, Yucatán, luego de cuatro años, en julio de 2019 recibió su carta de pasante, junto a la ceremonia emblemática del ‘Paso de la Luz’ que simboliza la transmisión de los conocimientos y valores de enfermeros experimentados a las nuevas generaciones.

Finalmente en agosto de este 2020, Manuel por fin obtuvo su título y lo celebró con una imagen acompañado de quienes fueron sus compañeros albañiles, mismos que lo motivaron a seguir adelante para conseguir una de sus metas personales.

“Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, dijo el joven en una publicación.

El joven además de presumir a sus amigos, también mostró a sus padres Justina Cáceres Chulim y el señor Jorge Chimas May, cuando le entregaron su certificado.

“Me siento muy feliz, agradecida con Dios, tuvimos momentos complicados, fue difícil, pero gracias a Dios lo logró” informó la señora Justina, entrevistada por Yucatán Ahora.

