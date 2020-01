Se desploman fondos para pavimentación

El recurso destinado para asfaltar vialidades se redujo 57% en dos años; el más afectado fue Salamanca que contó con 200 mdp en 2017, y el año pasado sólo 4.8 mdp

Óscar Jiménez

Estado.- El presupuesto asignado por los municipios, estado y federación para obras de pavimentación se redujo más de la mitad en sólo dos años, al pasar de mil 582 millones pesos aplicados en 2017, a menos de 684 millones de pesos en 2019, arrojan datos obtenidos por Correo mediante solicitudes de información a los 46 municipios de la entidad.

Esto significa que los recursos destinados para pavimentación de calles disminuyeron 57% de 2017 a 2019, de acuerdo con la inversión total realizada en 32 municipios que sí transparentaron el monto erogado para ese concepto los últimos tres años.

De los 14 municipios restantes, 11 no respondieron las peticiones de información –destacan los casos de Irapuato y San Miguel de Allende, que en ejercicios anteriores tampoco atendieron las solicitudes. Dos municipios sólo proporcionaron datos relativos a 2019 (Apaseo el Alto y Moroleón), por lo que no se les incluyó en el análisis; y Pueblo Nuevo informó que no hubo obras de pavimentación en el trienio.

Castigan a la mayoría

Con los datos recabados se obtuvo que 24 de 32 municipios sufrieron severos recortes en el financiamiento para obras de pavimentación, entre los cuales destaca Salamanca, que en 2017 ejecutó 58 proyectos con una bolsa de más de 200 millones, y dos años después sólo pudo concretar cuatro obras, con un monto total de 4 millones 846 mil pesos.

Otro de los más afectados fue León, que ejecutó 138 obras que 457 millones de pesos en 2017, a apenas 73 dos años después, con una inversión de 181 millones.

En Celaya también hubo una notable caída, de 240 millones asignados para 109 proyectos en 2017, a 61 millones para 20 obras en 2019.

En contraparte, en ocho los municipios donde incrementó el presupuesto asignado para obras de pavimentación.

Los más representativos son Apaseo el Grande, Huanímaro, San Felipe y San Luis de la Paz, al ser los que más recursos obtuvieron.

Cabe destacar que la mayoría de los recortes se dieron de forma paulatina, pues en 2018 ya se había quitado una tajada a las partidas, pero en 2019 la reducción presupuestal fue mayor, al iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Están desesperados: Diego Sinhue

Los gobiernos municipales y el estatal, han padecido la baja en inversión en la pavimentación de calles, reconoció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

“La deuda es fundamental para iniciar obra pública. Los alcaldes andan desesperados, (pues) la Federación sigue sin darnos dinero”, advirtió el mandatario acerca de cómo esperan los municipios el aval de la deuda pública, para echar a andar proyectos de obra infraestructura en sus demarcaciones.

El gobernador reconoció que los trabajos de obra pública han corrido durante los últimos meses sólo por cuenta del estado y municipios, pues el gobierno federal ha dejado de destinar recursos para implementar en calles.

“La obra no está parada gracias al estado, pero dime ¿qué obra está haciendo la Federación en Guanajuato?… cero. Y pobres de los municipios porque no tienen obra, y mucha de la deuda será para los municipios”, añadió Rodríguez Vallejo, ante la espera de mil 400 millones de pesos de los que se pueda disponer para el trabajo en calles.