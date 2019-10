Se ‘desmorona’ el pan en Guanajuato

Las ventas se han desplomado en un 50%, además los empresarios del sector deben absorber el incremento en los insumos, por lo que la producción del producto se redujo a la mitad

Irapuato.- Las ventas en panaderías locales se desplomaron hasta un 50%, los empresarios del sector además deben absorber el 20% en el incremento de harinas, azúcar y blanquillos, por lo que se vieron en la necesidad de disminuir en 50% la producción de este alimento.

Todo lo anterior provocó que las ganancias para el sector disminuyeran en 40%.

“Este año ha sido el peor en cuanto a ventas, con el regreso a clases bajaron 50%, cada año nos pasaba algo similar porque la gente está gastada con lo de los útiles, los uniformes, pero esta vez si se prolongó”, dijo Karla Ortiz, encargada de una panadería ubicada en la calle Prolongación 5 de Febrero en la Colonia Álvaro Obregón.

Además de las escasas ventas, desde finales de julio pasado los dueños de panaderías, han enfrentado otro problema el incremento del 20% en insumos como harinas, blanquillos y azúcar.

“Lo que estamos haciendo es bajar 50% la producción de pan, porque no tiene caso producir lo mismo si no se está vendiendo, el pan que se hace hoy no sirve para mañana, nos enfocamos más a la producción de galletas, con todo esto hemos perdido el 40% mínimo de las utilidades”, platicó Karla Ortiz.

Señaló que confían en que las ventas mejoren en la próxima temporada de ‘Día de Muertos’, pues el pan típico de esta época es muy demandado para colocar en los altares en honor a los difuntos.

