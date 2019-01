Se deslindan policías de oficio contra superiores

Los supuestos elementos que presentaron una queja formal ante la administración por abusos laborales aseguraron que las firmas en el documento fueron falsificadas

José Luis Ramírez

Guanajuato.- Los supuestos elementos que presentaron una queja formal ante la administración por las largas jornadas de trabajo y supuestas humillaciones del secretario de Seguridad Ciudadana, aseguraron que las firmas en el documento fueron falsificadas.

Durante el mediodía, dos de los elementos que aparecen en el documento, se reunieron con el secretario en su despacho para revisar el tema, y negaron que ellos hayan suscrito algún oficio en contra de su jefe, por lo que denunciaron una posible falsificación.

La mujer policía de nombre Laura Sandoval Reyes, aseguró ante Héctor Corona, secretario del Ayuntamiento, que ni ella ni su compañero escribieron el oficio y menos lo firmaron.

“Hemos arreglado varias cosas con ellos, si un zapato me aprieta yo le digo al comandante, un documento así la verdad no me interesa”, señaló la policía.

