Se deslindan de accidente en feria

Diversiones Suaste afirma que el juego es de los mismos que ocasionaron el incidente en Pénjamo

Manuel Arriaga

Abasolo.- Desde la madrugada del lunes fueron clausurados todos los juegos mecánicos de la feria de Santa Ana Pacueco, tras el accidente que le costó la vida a Sophia Villalpando, una mejor de apenas cuatro años quien cayó de la parte alta del juego conocido como ‘el martillo’. La representante de la empresa Diversiones Suaste informó que el juego donde ocurrió el percance no es de ellos “sino de atracciones Miranda, el que ocasionó el accidente en Pénjamo (en mayo de este mismo año que dejó una mujer muerta y a su hija lesionada de gravedad)”.

Entramos varias empresas, nosotros sí teníamos el permiso pero no amparan los demás juegos porque esos no nos pertenecen” Soledad Suaste, Representante de Diversiones Suaste

Al ser cuestionada respecto a la seguridad de los juegos mecánicos en la fiesta patronal de Santa Ana Pacueco, la representante de la empresa, Soledad Suaste, señaló que el juego conocido como ‘el martillo’ donde se registró el accidente la noche del domingo, en el cual una pequeña de cuatro años salió proyectada desde una altura de 10 metros, no pertenece a ellos.

Dijo que previo a una feria, los juegos mecánicos deben de tener el permiso de la Presidencia municipal “el señor presidente nos da el permiso para trabajar y un espacio, pero llegan también más empresas y les dan más espacios, no es exclusivo para nosotros, Protección Civil hace el chequeo y empiezan a revisar que estén funcionando (los juegos) y nos dicen si pueden o no operar”, explicó.

Sin embargo aclaró que la menor de cuatro años de edad no salió proyectada por un problema en el juego mecánico “la niña era muy pequeña y se salió, el juego no se abrió, no fue falla del juego, para este juego la edad permitida de los niños es de 10 a 12 años para arriba, la niña no tenía por qué estar en este juego”, sostuvo.

