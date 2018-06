Se deslinda Sinhué de actos de corrupción

Rechazó acusaciones del exmilitante panista Edelmiro Gómez DE haber autorizado como titular de Sedeshu la venta de un terreno de 20 mdp en sólo 4 millones

Daniel Vilches

León.- “A confesión de parte, relevo de pruebas”, fue lo que el candidato de la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’ por la gubernatura de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo contestó a las acusaciones que el exmilitante panista, Edelmiro Gómez hizo en su contra por presuntos actos de corrupción y ante el reconocimiento que hizo respecto a que la intención de la denuncia es quitarle votos el primero de julio.

Fueron mentiras, nueve denuncias y ya resolvió no sólo el tribunal local, sino el federal y resolvieron como inexistentes los actos de los que se me acusaron” Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, candidato a la gubernatura

Quien aspiró a contender por la gubernatura de Guanajuato por la vía independiente, acusó ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a Rodríguez Vallejo de autorizar la venta de un terreno de 20 millones de pesos en sólo 4 millones, cuando tomó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu).

“Es muy clara la postura, no fui yo quien autorizó eso, fue en otra época y ya lo tendrá que aclarar el Coveg (Consejo de Vivienda del Estado de Guanajuato), y no hay más que decir”.

“A confesión de parte, relevó de pruebas decimos los abogados”, declaró ante los señalamientos.

Presumió que está tranquilo de las acusaciones que han hecho en su contra antes y después de arrancar campaña y que hasta ahora la ciudadanía ha tenido buena respuesta ante sus propuestas.

“Fueron mentiras, nueve denuncias y ya resolvió no sólo el tribunal local, sino el federal y resolvieron como inexistentes los actos de los que se me acusaron, o sea, mentiras totales y estamos muy tranquilos y gracias a la oportunidad que me dio Márquez Márquez tengo una visión de lo que se necesita en el estado”, comentó.

El abanderado de esta coalición realizo un recorrido por el tianguis de San Juan Bosco, ahí escuchó a los comerciantes y vecinos del lugar, sobre las necesidades que tienen y aprovechó para pedirles el voto el primero de julio.

AL