Se deslinda obispo emérito del robo a la Arquidiócesis

A pesar de que su nombre está incluido en la carpeta de investigación por el hurto de 16 millones de pesos, José de Jesús Martínez Zepeda dijo ser ajeno al juicio

Nancy Venegas

Redacción.- José de Jesús Martínez Zepeda, obispo emérito de la Diócesis de Irapuato, se declaró totalmente ajeno al proceso legal por el robo de 16 millones 563 mil pesos a esta asociación religiosa.

Pese a que su nombre sale a relucir en las carpetas de investigación, confirmó que hasta el momento ninguna autoridad civil ni eclesiástica, le ha solicitado que brinde su declaración por el delito.

“Hace dos años que no soy el titular, no me puedo meter ahí a opinar de eso, es como si ahorita viniera a opinar Miguel Márquez de lo que dice Diego Sinhue, absolutamente no puedo… Sería una completa desatención que yo me meta a opinar, a hacer”. –José de Jesús Martínez Zepeda, obispo emérito de la Diócesis de Irapuato

Es ajeno al asunto

Entrevistado al término del primer informe de gobierno del alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, insistió en que pese a que la investigación para aclarar el desfalco millonario contra la Diócesis empezó en 2016, no sabe nada del asunto.

En las carpetas que integró la Fiscalía General del Estado, se menciona en varias ocasiones al obispo emérito.

Martínez Zepeda, señaló que no ha participado en el proceso jurídico y que a la fecha, ninguna autoridad civil o eclesiástica ha solicitado que brinde su declaración. “No, nada estoy fuera de ese asunto completamente ajeno”.

Pero tampoco dudó de la inocencia del exvicario Gerardo Velázquez Solís, quien según el registro público de la propiedad es dueño de nueve inmuebles entre residencias, locales comerciales, lotes y terrenos en Salamanca, municipios michoacanos e Irapuato.

Los abogados defensores de los tres inculpados por el robo, dos de ellos ex colaboradores del área administrativa de la organización religiosa, aseguraron que Velázquez Solís compró algunas de estas propiedades entre el 2012 y 2016.

“Al padre Gerardo le tengo total confianza”

En la audiencia de imputacion realizada en los juzgados orales penales de Irapuato, en agosto pasado, también se mencionó que con la anuencia de Martínez Zepeda, por más de 5 años, la Diócesis pagó cinco mil pesos mensuales a Carmen Rodríguez, quien supuestamente mantenía una relación sentimental con el sacerdote Víctor López, quien actualmente oficia en Pénjamo.

La Diócesis de Irapuato también cubrió los gastos de tres cirugías que se le practicaron a Carmen Rodríguez, en hospitales particulares.

El obispo emérito, señaló que ignoraba el tema, “mire ni siquiera sé, yo creo que los jueces van a aclarar la situación y lo que ellos digan esa va a ser la realidad… Yo creo en los jueces”.

