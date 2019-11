Se deslinda Navarro de la responsabilidad en violaciones durante Festival del Mezcal

El alcalde capitalino aseguró que él no puede estar en todo por lo que las decisiones las tomaron director de Fiscalización y el titular de Turismo

María Espino

Guanajuato.- La violación de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, durante el Festival del Mezcal, al vender bebidas embriagantes en la vía pública y en horarios no permitidos, acciones que se sancionan en los artículos 27 y 28 de dicho código, es responsabilidad del director de Fiscalización y Control de Reglamentos municipales, Gustavo Buck y del titular de Desarrollo turístico y Económico, Fabián Gamba Labastida.

Alejandro Navarro Saldaña sostuvo lo anterior y dijo que fueron ellos quienes tomaron las decisiones, argumentando que él no puede estar en todo y por ello hay cosas que sí avala él directamente y hay cosas que no, como lo fue en este caso del festival en donde los funcionarios tomaron y ejecutaron decisiones de espacios y horarios.

Sobre la suciedad que la instalación de algunos comercios, como los de comida, generaron grasa en el piso, basura, presencia de cartones, etc.; Alejandro Navarro reconoció que no fue correcto y subrayó que ya nada se puede hacer, sin embargo manifestó que el próximo año este festival no se realizará en el mismo lugar y para ello buscará otras opciones tanto por cuidar el entorno histórico, como por garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Hay que tenerle respeto al recinto del teatro Juárez, es sumamente importante para nosotros de historia, tradición, igual ya lo hecho, hecho esta, sin embargo el próximo año se buscará otro espacio donde se pueda hacer este festival que genera derrama, que genera interés y que es un atractivo turístico”.

