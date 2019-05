Se deslinda Isidoro Bazaldúa de las declaraciones de Hugo Estefanía

Luego de que se le informara que su compañera Paola Yañez renunciara a su partido, el diputado negó todas las acusaciones que han hecho en su contra sobre falta de transparencia, su sueldo e incluso una agresión sexual

Catalina Reyes

Guanajuato.- Lo primero que vio en su teléfono celular el diputado local perredista Isidoro Bazaldúa Lugo cuando bajó del avión ayer en Canadá fue la notificación que le hizo Ricardo Narváez, secretario general del Congreso, de la renuncia de su compañera Paola Yañez González al PRD, y por lo tanto, de la fracción que él encabeza.

Horas después, en entrevista con Correo, negó todas las acusaciones de Hugo Estefanía y de Paola Yañez. De entrada, afirmó que Hugo no puede renunciar a algo que no tiene, porque tenía suspendidos los derechos partidarios después de que en marzo se dio a conocer el video hablando con ‘El Puma’ del Cártel de Santa Rosa, sobre cómo hacer negocio con las obras y programas públicos.

Sobre la renuncia de la diputada local Paola Yañez opinó: “Ella pertenece a una familia, a la familia Estefanía Yo entiendo que no es una decisión propia, es una decisión que le es solicitada”.

Sobre la acusación de ella de que no rinde cuentas sostuvo: “Falso de toda falsedad, somos de los grupos parlamentarios con más transparencia. Hay que subirse a la contraloría interna. Ella sabe y le consta que todo es muy transparente entre nosotros. Pero lo dice por presiones.

“Los recursos que hay siempre han venido siendo para los tres integrantes del grupo. Que diga ella dónde no hay transparencia, que lo compruebe. Por presiones, yo sé, pero ella tiene la obligación de demostrarlo”.

“Hugo me impulsó para ser dirigente”

Sobre el reproche de que ostenta dos cargos en el partido, afirmó que fue un acuerdo tomado el 28 de febrero, cuando se eligieron a los cinco integrantes de la dirigencia estatal colectiva del PRD. “Los que impulsaron con más énfasis que yo formara parte de la dirigencia estatal fueron ellos, Hugo. Fue un acuerdo donde estuvo presente la dirigencia nacional.

“Yo siempre he dicho que estaré donde le sea útil a mi partido. En el partido que me pidan que no lo sea, dejaré de ser, yo no tendría ningún empacho en retirarme porque fue un acuerdo nacional.

“A mí lo que me inquieta es que usan este pretexto para retirarse. En el fondo es otro. El fondo es que Hugo no pertenece al partido, tenía sus derechos suspendidos a partir del audio que lo vincula con la delincuencia organizada. El dejó de ser parte de la misma cuando le suspendieron sus derechos intrapartidarios”, recordó.

“Cuando yo manifesté que no se meten las manos al fuego por nadie, creo que se sienten sin apoyo, pero no puedo apoyar estas presuntas manifestaciones hechas en el audio. No podemos. Y de ahí viene y agarran este motivo de atacar a Isidoro Bazaldúa. Su salida ya estaba anunciada, Paola ya había votado 3 o 4 veces contra el PRD”.

Diputados en Canadá

La entrevista fue telefónica pues el legislador perredista se encuentra en Canadá en la Cumbre Internacional de Gobierno Abierto, junto con el coordinador de la bancada priísta José Huerta Aboytes, pues los comisionó la Junta de Gobierno. Los participantes son Congresos federales de todo el mundo. Se fueron el lunes en la noche y llegaron ayer después del mediodía.

Respecto a la acusación de que es “trabajador” del PAN, Bazaldúa Lugo respondió: “No sé por qué lo digan, si por desesperación”.

Sobre la acusación de que ha cometido acoso sexual, dijo: “Yo estoy en el PRD puesto y dispuesto. No he atendido ninguna solicitud que quiera trabajar del sexo femenino. Ahí estamos los cuatro integrantes de la dirigencia estatal. Las solicitudes que llegan son atendidas por los cuatro. Yo invitaría a que la señora que hace la acusación, le exijo que acuda al Ministerio Público y que acuda su denuncia. Una vez interpuesta yo no tengo ningún empacho en retirarme del cargo, yo pediría licencia, para que se investigue el asunto.

“Pero que sea una denuncia seria, porque de habladas, y que se me sancione si existe responsabilidad. Y si no, que se sancione a quien habla sin sustento. Porque eso de hablar de las personas que no tienen mucho sustento. Claro que esto no va a pasar, porque no existe, es falso de toda falsedad”, sostuvo.

Respecto a que cobra 20 mil pesos como dirigente estatal: “Es falso de toda falsedad. No tenemos sueldo. Ninguno de los cuatro. Sólo se nos apoya con casetas y gasolina”.

“Hay mucha falsedad en las declaraciones”, concluyó.

También te puede interesar: