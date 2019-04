Se deslinda del PRI Rangel Segovia del SITIMM

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz, Similares y Conexos asegura que ningún otro partido le ha ofrecido contienda y que ya se retiró de la política

Nancy Venegas

Irapuato.- Alejandro Rangel Segovia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITIMM), confirmó su separación de la militancia priista, aunque no presentará su renuncia. Aseguró que a la fecha ningún representante de Morena ni de ningún otro partido político, le ha ofrecido que contienda por algún cargo de representación popular, pero desecharía la propuesta porque desde el 2015 se retiró de la política.

“No voy a renunciar pero el 9 de agosto del 2015, en mi último informe de actividades legislativas anuncie que por decisión personal me retiraba de la política, a través de un escrito solicité al Partido (PRI), que ya no se me informara ni se me tomara en cuenta”, dijo Rangel Segovia.

Comentó que hasta el momento ningún representante de partidos políticos, incluyendo Morena le ha propuesto que contienda por algún cargo de representación popular. Pero de ser así, rechazaría la propuesta.

“No sé de dónde sacan eso, estoy retirado de la política desde 2015, estoy dedicado a la vida sindical, a visitar las empresas”.

