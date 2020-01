Se desatan memes tras el triunfo de Conor McGregor

La pelea, que representó el regreso de ‘The Notorious’ a la UFC tras 15 meses de su último choque, cuando perdió ante el ruso Khabib Nurmagomédov

Redacción

Estados Unidos.- Conor McGregor venció en el combate contra el estadounidense Donald Cerrone, que ha tenido lugar este 18 de enero en el T-Mobile Arena, ubicado en Las Vegas Nevada, en el marco del evento UFC 246.

La pelea, que representó el regreso de ‘The Notorious’ a la UFC tras 15 meses de su último choque, cuando perdió ante el ruso Khabib Nurmagomédov, terminó solo 40 segundos después de su inicio.

Le bastaron dos puñetazos para tener a su contrincante en la lona.

Los internautas no han dejado pasar la rauda pelea por alto y han invadido la Red con memes.

“Cuando Conor McGregor noquea a Cowboy Cerrone en 40 segundos con una patada en la cabeza”, escribieron varios usuarios.

Con información de RT Noticias

SZ

La brutal patada de McGregor que marcó el principio del fin para Cerrone

👉 https://t.co/on2YQgXnS9 pic.twitter.com/eIwBccsHQH — RT en Español (@ActualidadRT) January 19, 2020

Comme une impression que McGregor à filé un bon billet à Cerrone 🤔#McGregorVsCowboy pic.twitter.com/3lATVYlcZs — T4zT4z (@T4zT4z) January 19, 2020

Conner McGregor beats Cerrone by TKO in 40 seconds #UFC246 pic.twitter.com/FOlDi1ojSp — Brandon Funk (@BrandonFunk18) January 19, 2020

*Conor McGregor does a head kick* Donald Cerrone: pic.twitter.com/abuSdQ7z87 — Jason Todd (@Speakz_Volumez) January 19, 2020

Stayed up to see McGregor smoking Cerrone in under a minute pic.twitter.com/hcbFhBHbxX — VL♻️ (@SKams243) January 19, 2020

Me watching McGregor knock out Cerrone in 45 seconds. #UFC246 pic.twitter.com/Oz6oKJCYEu — Ryan (@RyanRoach1993) January 19, 2020

