Agencias

Ciudad de México.- Tres de las figuras que levantaron la mano para dirigir Morena dieron positivo a Covid-19 en las últimas horas de ayer: Yeidckol Polevnsky, Gibrán Ramírez y el diputado Mario Delgado.

Los tres políticos que se apuntaron para dirigir el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador informaron que tras realizarse una prueba se confirmó que son portadores del virus SARS-CoV-2.

Primero fue Mario Delgado, actual coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro. “Ayer en la noche decidí aislarme ante la presencia de síntomas muy leves de Covid19. Me realicé una prueba y salí positivo”, publicó en Twitter. “Seguiremos trabajando y preparándonos para lo que viene”.

El viernes Delgado dio una conferencia de prensa junto a Gibrán Ramírez, el fin de semana realizó una gira de trabajo en San Luis Potosí y Zacatecas, y desde el lunes acudió a la Cámara de Diputados para negociar la Ley de Ingresos; también ofreció conferencias de prensa, al lado de varios legisladores.

La última votación de Delgado fue para avalar en lo general Se desata coronavirus en militantes de Morena la Miscelánea Fiscal, a las 21:00 horas del martes, pero se ausentó de las votaciones de las reservas en la madrugada de ayer.

En la Cámara Baja, los equipos de comunicación de los demás coordinadores parlamentarios informaron que, de manera semanal, se realizan pruebas, y hasta ayer han salido negativos y no han presentado síntomas.

Más tarde, la secretaria general saliente de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció en la misma red social que también se contagió, sin embargo la exlideresa morenista no dio más detalles.

Y por la noche, la periodista Elisa Alanís informó también vía Twitter que el politólogo Gibrán Ramírez no participaría en su programa porque también se contagió de coronavirus, y que ya estaba en tratamiento.

Panista se enferma

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por Baja California Sur, Guadalupe Saldaña Cisneros, informó en redes sociales que se contagió de Covid-19, y señaló tras recibir el resultado se ha aislado. Antes, su compañera de bancada Indira de Jesús Rosales San Román, esta semana anunció que tiene el contagio y estará aislada.

Salí negativo: AMLO

Por la mañana, el presidente López Obrador informó que salió negativo en la prueba de Covid-19 que se practicó el martes por la mañana en Palacio Nacional.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo expresó: “salí bien es decir negativo, en la noche me informaron mi resultado, me dan un trato especial, lo reconozco, porque por mis labores en caso de que saliera positivo me tendría que preparar para mandar un mensaje y no podría venir aquí”.

El presidente llamó a seguirse cuidando, mantener la sana distancia, aseo personal y cuidar la alimentación, sobre todo de los productos industrializados que más afectan.