Se desata balacera en un centro comercial de Atlanta

Atlanta.- En el centro comercial Cumberland Mall en el condado de Cobb, en Atlanta, se desató una disputa la cual llevó a una balacera en el área de comida del lugar.

Autoridades aclararon que no se trataba de un tiroteo sino de un altercado entre dos personas, por lo que o había un atacante activo.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, el incidente registrado a las 13:18 horas, se dijo que una persona recibió un disparo y que el sospechoso había huido de la escena.

El herido fue llevado al hospital para su atención médica inmediata. Mientras que el centro comercial fue cerrado temporalmente.

Sin embargo se esperaba que volviera a abrir hoy mismo.

Por su parte las personas que se encontraban en el área de comida y zonas cercanas corrieron al escuchar los disparos para salvaguardar sus vidas.

En videos compartidos en redes sociales se observa a la gente correr, mientras que otras personas tratan de ponerse a salvo en alguna área y otras más se tiran al piso.

“Hermano, alguien realmente estaba disparando al interior de Cumberland Mall. No lo puedo creer. Vengo aquí todo el tiempo. Lo veo tanto en la TV pero nunca en Atlanta” comentó un usuario junto a una grabación del momento.

