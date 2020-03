Se derrumba hotel chino usado como lugar de cuarentena

Redacción

China.- En la ciudad china de Quanzhou, en la provincia de Fujian, un hotel que había sido designado como lugar para el aislamiento de personas que habían estado en contacto con enfermos del coronavirus se ha desplomado este sábado, de acuerdo a lo confirmado con los propios medios chinos.

La primera información apunta a que más de 70 personas han quedado atrapadas bajo los escombros del Xinjia Hotel, el cual contaba con cinco plantas. Desde entonces unas 26 personas han podido ser rescatadas.

Hasta el momento no hay información sobre los motivos de que el edificio, que contaba con 80 habitaciones, colapasara. Los servicios de rescate ya se han desplazado hasta el edificio derrumbado para intentar rescatar a las víctimas.

De acuerdo con medios chinos, el hotel se ha venido abajo en su totalidad. En las fotos divulgadas a través de redes sociales se puede ver a los rescatistas y otras personas con mascarillas.

En la provincia donde se ubica el hotel se han reportado por lo menos 296 casos de coronavirus, mientras otras 10 mil 819 personas han sido puestas en observación al ser clasificadas como presuntos contactos cercanos de los afectados.

#UPDATE 28 people have been rescued after some 70 people were trapped following a hotel collapse at 7:30 p.m. (local time) in Quanzhou City, southeast China’s Fujian Province, said local authorities.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020