Se derrumba estructura de la Plaza Artz Pedregal en la CDMX

A pesar de que anteriormente algunos ciudadanos habían denunciado que la construcción no era del todo segura, las autoridades no atendieron el llamado y hoy la edificación se desplomó; no se han reportado heridos

Redacción

Ciudad de México.- Una gran estructura en el negocio comercial Plaza Artz Pedregal en el Periférico Sur de la Ciudad de México se derrumbó. Hasta el momento las autoridades no reportan heridos o pérdidas. Tampoco se reportan personas atrapadas.

Elementos de seguridad y de rescate acudieron al lugar para revisar e inspeccionar la zona en busca de cualquier afectado.

La construcción del Artz Pedregal fue desarrollada por Grupo Sordo Madaleno y se inauguró apenas el 8 de marzo pasado. La inversión fue de 4 mil 867 millones de pesos.

Algunos ciudadanos habían advertido anteriormente que la construcción parecía peligrosa, pero las autoridades de la Ciudad de México hicieron caso omiso.

Al lugar arribó el ex Secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, y otros jefes de la policía. Se informó que se “están realizando protocolos de búsqueda, aunque previamente se había evacuado la zona. Seguimos con los cuerpos de búsqueda, sólo por el protocolo mismo”.

